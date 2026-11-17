La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en el municipio de Apodaca.

El descubrimiento ocurrió en un área de abundante maleza ubicada en el cruce con la carretera Antiguo Camino a Agua Fría.

De acuerdo con los primeros reportes, la presencia del cuerpo movilizó a elementos de seguridad hasta el sitio, donde se desplegó un operativo para resguardar el área y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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Una fuente de seguridad señaló que la mujer vestía una sudadera color gris y un pantalón negro al momento de ser localizada.

Además, trascendió que podría tratarse de una persona que cuenta con un reporte de búsqueda desde el sábado 14 de noviembre; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Por ello, se espera que la Fiscalía realice las pruebas e investigaciones necesarias para establecer su identidad y determinar si existe relación con algún reporte de desaparición vigente.

En el lugar se observó la presencia de agentes ministeriales y policías municipales, quienes participaron en el resguardo de la zona y en las primeras indagatorias.

Personal de Servicios Periciales también deberá realizar las diligencias correspondientes para recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre posibles responsables ni las causas del fallecimiento, por lo que se espera que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió y confirmar la identidad de la víctima.