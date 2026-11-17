El futuro de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana podría estar en juego. Previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante Jamaica, el estratega reconoció que su continuidad en el banquillo del Tricolor no dependerá únicamente de su decisión, especialmente si el equipo no consigue avanzar al Final Four.

Durante una conferencia de prensa en Monterrey, donde México buscará remontar el marcador adverso de 3-2 conseguido en el encuentro de ida, el técnico mexicano habló sobre las complicaciones que ha enfrentado desde que asumió el cargo. Márquez reconoció que el comienzo de su gestión ha sido más complicado de lo esperado, aunque también señaló que algunas circunstancias, como las bajas de jugadores, han condicionado sus primeras convocatorias.

“Si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio en esos partidos amistosos. Obviamente también hemos sufrido bajas”, explicó.

Sin embargo, el momento más destacado de su comparecencia llegó cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar la Selección Mexicana en caso de una eliminación ante Jamaica. El exdefensor del Barcelona no descartó ese escenario y reconoció que su permanencia podría quedar en manos de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

“Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar y así como se puede dar, es que a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un resultado, pues no dependerá eso de mí”, declaró.

Pese a la incertidumbre, Márquez dejó claro que no tiene intenciones de abandonar voluntariamente el proyecto y que mantiene la motivación para continuar trabajando con el combinado nacional.

“Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Aquí, sea donde sea”, afirmó.

Además, reiteró que todavía tiene objetivos por cumplir como entrenador de México: “Aunque llevo muy poco tiempo como técnico, pues tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí, que yo me veo y sigo viendo aquí en selección”.

De esta manera, el encuentro ante Jamaica representa un compromiso fundamental para el Tricolor, que buscará remontar en casa y evitar una eliminación que podría generar consecuencias importantes en el futuro de Rafael Márquez.