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Romelu Lukaku Anuncia su Retiro de la Selección de Bélgica

Ya sólo quedan Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois como últimos supervivientes de la Generación Dorada belga que terminó tercera en el Mundial 2018

Romelu LukakuEl domingo en la Liga de Naciones, ante Italia (4-1) en el estadio Rey Balduino de Bruselas, Lukaku no llegó a entrar en juego. Foto: Reuters.

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