Internacional

China Dice que Xi, Trump y Putin Hablarán de Paz Mundial y Estabilidad Estratégica

La reunión trilateral está prevista para el próximo jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen

China Apec 2026 Xi Trump PutinMao defendió la necesidad de reforzar la comunicación entre las tres potencias para gestionar sus desacuerdos. Foto: Reuters.

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