Internacional

Nueva Caravana Migrante Sale de Honduras Pese a las Advertencias de Trump

Más de un centenar de hondureños emprendieron un recorrido hacia Estados Unidos a pesar de las restricciones migratorias de Washington

Nueva Caravana Migrante Sale de Honduras Pese a las Advertencias de TrumpNueva Caravana Migrante Sale de Honduras Pese a las Advertencias de Trump. Foto: Reuters

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