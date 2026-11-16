Nueva Caravana Migrante Sale de Honduras Pese a las Advertencias de Trump

Con mochilas al hombro y provisiones de agua para el camino, más de un centenar de migrantes partieron este domingo a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos, en una nueva caravana que emprendió su recorrido pese a las advertencias del presidente Donald Trump.

Poco antes de las 16:00 horas locales, hombres, mujeres y niños comenzaron a salir de la terminal de transportes de San Pedro Sula, en el norte del país centroamericano. Algunos de los migrantes llevaban a sus hijos en brazos mientras se preparaban para recorrer los primeros kilómetros de una travesía que tiene como destino inmediato Corinto, en la frontera con Guatemala.

“Vamos con la intención de trabajar”, afirmó a la agencia Agence France-Presse (AFP) Alexander Vallecillo, un albañil de 18 años que decidió emprender el viaje y dejar atrás en Honduras a su esposa y a su hijo de apenas ocho meses.

“Como está la situación aquí, uno no puede superarse”, lamentó el joven, quien, como muchos de los integrantes de la caravana, busca en Estados Unidos una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

El objetivo final de la caravana es llegar a Estados Unidos, pese a la política de endurecimiento contra la migración de personas indocumentadas impulsada por el presidente Donald Trump, cuyo partido perdió el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato.

Incluso el presidente Trump ha amenazado con duplicar los aranceles a México si el país no consigue frenar el flujo migratorio.

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió. El pasado 12 de noviembre, dijo que los flujos migratorios no han alcanzado el norte del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum le Responde a Trump: Señala que Ninguna Caravana Migrante ha Llegado a Estados Unidos

Que el Gobierno de México monitorea grupos en el sur, uno de ellos establecido en Arriaga, Chiapas, el cual se redujo de aproximadamente 500 o 600 personas a menos de 100 mediante diálogo y acompañamiento del Instituto Nacional de Migración (INM).

Por su parte, la embajada estadounidense en Tegucigalpa advirtió que los migrantes que “crucen ilegalmente” la frontera se enfrentarán a consecuencias legales.

“Las leyes no cambiaron después de las elecciones del 3 de noviembre”, señaló la representación diplomática en una publicación en la red social X.

A principios de noviembre, otra caravana integrada por alrededor de mil migrantes centroamericanos llegó a México, mientras que un grupo separado de unos 100 fue dispersado este mes por las autoridades mexicanas. Según la mandataria, México ha desarticulado 24 caravanas desde el regreso de Trump al poder en 2024.

TLS