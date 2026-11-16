Papa León XIV Exige Justicia en Perú por Ambientalistas Asesinados en la Amazonía

En el décimo día de su gira por Sudamérica, el papa León XIV exigió justicia para los ambientalistas que han sido asesinados por proteger la Amazonía y respaldó los esfuerzos de los pueblos indígenas para impedir que sus tierras sean devastadas por la tala, la minería ilegal y una "insaciable sed de dominio".

El sumo pontífice viajó a la Amazonía peruana y replicó una de las enseñanzas centrales del papa Francisco sobre el cuidado a los vulnerables: "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo León a representantes indígenas y misioneros en el río Ucayali en la ciudad nororiental de Pucallpa.

Destacó que arribó al lugar para apoyarlos en su búsqueda de justicia y paz y se refirió a lo que grupos ambientalistas estiman que han sido 57 asesinatos de defensores del medio ambiente entre 2010 y 2024.

"La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", afirmó el pontífice ante los aplausos de la multitud.

Además del problema de décadas de la deforestación, la minería ilegal de oro se ha convertido en un negocio cada vez más lucrativo en la Amazonía, devastando bosques y contaminando ríos. Los mineros usan dragas de succión improvisadas y mercurio, un metal tóxico, para extraer el oro.

En uno de sus discursos más enérgicos hasta la fecha, León XIV exigió un modelo diferente de desarrollo económico que respete la Tierra y a los indígenas que la cuidan, en lugar de la "explotación arbitraria" por parte de actores externos.

"Ustedes conocen bien las heridas de la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo", declaró el papa. "Que no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población".

Además, oró por tener la fuerza para reparar y sanar el sufrimiento causado por lo que llamó "una insaciable sed de dominación".

En 2025, los tribunales peruanos ratificaron una sentencia de 28 años de prisión para cuatro comerciantes madereros por el asesinato de cuatro indígenas que se oponían a la tala, tras un juicio que duró una década.

La condena más reciente se produjo en el caso del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, quien fue asesinado en 2023 cuando fue emboscado por sicarios en un río en la región de San Martín, el territorio amazónico que estaba defendiendo.

En agosto, un tribunal condenó a cuatro personas hasta a 35 años de prisión. El tribunal determinó que Inuma había presentado una denuncia contra los acusados para impedir la deforestación y otros delitos como el narcotráfico, y que los condenados planearon su muerte porque él había denunciado los delitos.

León XIV también se refirió a un notorio aumento de la violencia sexual contra escolares indígenas awajún y wampis en la provincia de Condorcanqui, en el norte de la Amazonía, y arremetió contra la "complicidad", la "impunidad" y la "corrupción" que las rodean.

Dijo que la Iglesia estaba muy preocupada por el sufrimiento soportado por las víctimas y pidió sanación, consuelo y reparación.

"El lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad", añadió. "La corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano".

El papa realizó este domingo la primera parada en la ciudad andina de Cusco, la antigua capital del imperio inca. Allí, León XIV elogió la expresión tradicional de la piedad popular, incluidas las procesiones y las fiestas religiosas, como formas eficaces de forjar comunidad y transmitir la fe, especialmente a los jóvenes.

Multitudes enormes se alinearon en las calles empedradas de Cusco y abarrotaron su céntrica Plaza de Armas, una imponente cuadra decorada con una mezcla de edificios incas y coloniales españoles. Muchas personas llevaban los tradicionales sombreros andinos y coloridos chalecos de lana típicos de la región, mientras que otras usaban ponchos de plástico para protegerse de una llovizna matutina.

TLS