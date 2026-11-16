Internacional

Papa León XIV Exige Justicia en Perú por Ambientalistas Asesinados en la Amazonía

Ambientalistas estiman que han sido 57 asesinatos de defensores del medio ambiente entre 2010-2024.

Papa León en PerùPapa León en Perú durante su gira de 12 días por Sudamérica. Foto: AP

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