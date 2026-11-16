Accidentes

Muere Menor y Dos Adultos Resultan Intoxicados Dentro de Hotel en Veracruz

Las tres víctimas habrían permanecido dentro de un auto con el motor encendido, lo que presuntamente ocasionó una acumulación de monóxido de carbono

Muere menor y dos adultos resultan intoxicados en hotel de Poza Rica. Foto: Raymundo PerdomoMuere menor y dos adultos resultan intoxicados en hotel de Poza Rica. Foto: Raymundo Perdomo

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Un menor fallece y dos adultos resultan intoxicados en un auto con el motor encendido.

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