Muere Menor y Dos Adultos Resultan Intoxicados Dentro de Hotel en Veracruz

Dentro de un hotel ubicado sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de la colonia la Rueda, de la ciudad de Poza Rica, un menor de edad murió y dos adultos resultaron gravemente intoxicados.

El reporte de emergencia alertó sobre tres personas inconscientes al interior de un automóvil, al arribar, los socorristas confirmaron que un menor ya no contaba con signos vitales, mientras que los adultos requerían atención médica, por lo que fueron trasladados a un hospital la mañana de este domingo.

Las primeras indagatorias refieren que las tres personas habrían permanecido dentro del vehículo con el motor encendido, lo que presuntamente ocasionó una acumulación de monóxido de carbono.

Corporaciones policíacas y ministeriales tomaron conocimiento del suceso e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de estos hechos.