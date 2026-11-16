Detienen a Hombre tras Presuntamente Arrojar Droga al Río en Veracruz

Un operativo de elementos de la Policía municipal y de Marina derivó en la detención de un hombre, luego de que ciudadanos reportaran su presunta actitud sospechosa.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo sobre el bulevar Jesús Reyes Heroles, a la altura de la calle Galeana, de la colonia Centro de Tuxpan, dónde el individuo presuntamente lanzó una bolsita de plástico transparente al río.

La bolsita contenía hierba seca con características similares a la marihuana, para recuperarlo los uniformados utilizaron varas de otate y lograron llevarlo hasta la orilla para su aseguramiento.

El presunto implicado fue detenido y trasladado a las celdas preventivas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad ni su situación jurídica.