Seguridad

Detienen a Hombre tras Presuntamente Arrojar Droga al Río en Veracruz

Los uniformados utilizaron varas para poder llevar la presunta droga la orilla para su aseguramiento

Detienen a hombre tras arrojar presunta droga al río Tuxpan.El individuo presuntamente lanzó una bolsita de plástico transparente al río. Foto: N+

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Un hombre es arrestado en Veracruz tras arrojar una bolsita con hierba al río. La policía actúa rápidamente.

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