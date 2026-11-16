Taxista Muere tras Dejar a Pasajeros en Playa de Tuxpan, Veracruz

Un taxista murió en playa Barra Norte de Tuxpan, presuntamente a consecuencia de un infarto, corporaciones de seguridad y de emergencia se vieron movilizados.

La víctima identificada como Óscar del Río, contaba con 38 años, y conducía el taxi número económico 1757 y tras dejar a dos pasajeras, descendió del vehículo y se desvaneció la mañana de este domingo.

Compañeros indicaron que desde la madrugada se había quejado de malestares físicos, paramédicos de Cruz Roja acudieron para auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales y elementos de Marina resguardaron el sitio, mientras personal de la Policía ministerial y peritos realizaron las diligencias. El cuerpo fue trasladado al Semefo para los procedimientos correspondientes.