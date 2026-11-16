Seguridad

Taxista Muere tras Dejar a Pasajeros en Playa de Tuxpan, Veracruz

Compañeros indicaron que ya se había quejado de malestares físicos. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales

Muere taxista tras presunto infarto en playa Barra Norte de Tuxpan. Foto: N+Muere taxista tras presunto infarto en playa Barra Norte de Tuxpan. Foto: N+

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