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LeBron James Rompe Otro Récord en la NBA; Entra al Top 3 Histórico de Asistencias

El jugador de 41 años de edad es además el máximo anotador en la historia de la NBA y está jugando su temporada número 24

LeBron James durante un partido de la NBA con los Philadelphia 76ersLeBron James durante un partido de la NBA con los Philadelphia 76ers | Foto: Reuters

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