LeBron James Rompe Otro Récord en la NBA; Entra al Top 3 Histórico de Asistencias

LeBron James sigue desafiando el paso del tiempo, pues a sus 41 años de edad —cumplirá 42 en diciembre— continúa rompiendo récords. El legendario jugador, que está disputando su temporada número 24 siendo esa la mayor cantidad de campañas para un basquetbolista en la NBA, se metió al Top 3 de más asistencias en la historia de la liga.

El ahora jugador de los Philadelphia 76ers llegó a 12,096 asistencias en su carrera profesional, con lo cual superó a Jason Kidd. Ahora, por delante de LeBron solamente se encuentra Chris Paul, quien se retiró con 12,552, y la leyenda John Stockton, quien posee el récord de más pases para canasta en la historia de la NBA con un total de 15,806.

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Aunque luce improbable que James pueda superar a Stockton, ocupar el tercer lugar histórico en asistencias es un nuevo hito para el basquetbolista. Y es que LeBron es el jugador con más puntos anotados, ya que actualmente registra 43,591 en temporada regular.

De esta manera, LeBron James es el jugador con más puntos, más tiros de campo encestados y más partidos jugados en la historia de la NBA. También es tercer lugar en asistencias totales y quinto en el listado histórico de triples-dobles.

LeBron y Philadelphia dominan la Conferencia Este de la NBA

Rodeado de compañeros de nivel All-Star, LeBron James sueña con ganar otro campeonato de la NBA antes de retirarse. Este verano firmó por un año, con opción a uno más, para unirse a los Sixers de Philadelphia.

El equipo cuenta con estrellas como Joel Embiid, nombrado Jugador Más Valioso de la liga en 2023; Jaylen Brown, MVP de Las Finales en 2024; Tyrese Maxey, uno de los jóvenes más brillantes de la NBA, y VJ Edgecombe, un jugador con el potencial de ser All-Star.

Con este quintento titular, la franquicia de Philadelphia registra su mejor arranque en años, pues tras el partido de hoy ante los Indiana Pacers, tienen marca de 11 triunfos y solo 3 derrotas. Este es el segundo mejor récord que hay actualmente en la Conferencia Este de la NBA, solamente detrás del 11-2 que tienen los Boston Celtics.

En lo que va de la campaña, LeBron James está promediando 15.1 puntos, 7.2 rebotes y 6.9 asistencias por partido.