Programas sociales

¿Extienden Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años? Así Podrías Inscribirte del 16-21 de Noviembre

El apoyo que otorga la pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años podría seguir abierto en la tercera semana del mes

Extienden registro al apoyo Pensión Bienestar de 30 a 64 años así podrías inscribirte del 16 al 21 de noviembre 2026Muchas personas aún pueden acceder al nuevo apoyo. Foto: Facebook Secretaría de Bienestar.
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