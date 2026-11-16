¿Extienden Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años? Así Podrías Inscribirte del 16-21 de Noviembre

Se cumplió el plazo para solicitar el nuevo apoyo que da la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, pero es posible que la Secretaría de Bienestar de una prórroga, por eso acá te decimos cómo checar si aún hay módulos abiertos y qué apellidos podrían inscribirse del 16 al 21 de noviembre 2026.

Es importante recordar que las inscripciones a esta ayuda no solo aplica para personas de 30 a 64 años. También pueden registrarse adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

Enfocándonos solo en hombres y mujeres de 30 a 64 años, la inscripción era para quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo del que te hablamos es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud y el último día para obtenerlo fue el sábado 14 de noviembre 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

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¿Cómo saber si aún hay módulos de registro abierto para el apoyo Bienestar de 30 a 64 años?

Aunque ya se cumplió el plazo establecido por las autoridades, mientras en la página del Bienestar siga activo el apartado que te muestra los módulos disponibles para hacer la inscripción al Servicio Universal de Salud, los interesados deben hacer lo siguiente:

Entra al siguiente link: www.gob.mx/bienestar.

Si la página carga con normalidad, selecciones tu entidad y municipio en el que vives.

Activa la casilla "no soy un robot" y da clic en buscar.

El sistema te arrojará cuál es el módulo disponible más cercano.

Es importante resaltar que el registro se realiza solamente en 24 ciudades, de los estados que cuentan con el convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

¿Qué apellidos hacen registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años del 16 al 21 de noviembre 2026?

En caso de que sigan abiertas las inscripciones para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, los apellidos que pueden registrarse en la tercera semana de noviembre son los siguientes:

Lunes 16 de noviembre 2026

Aguilar.

Álvarez.

Alvarado.

Ávila.

Acosta.

Antonio.

Ayala.

Aguirre.

Aguilera.

Arellano.

Armenta.

Arredondo.

Alonso.

Alarcón.

Alcántara.

Bautista.

Barrera.

Beltrán.



Martes 17 de noviembre 2026

Cruz.

Castillo.

Chávez.

Castro.

Contreras.

Cortes.

Cervantes.

Carrillo.

Campos.

Camacho.

Cabrera.

Cardenas.

Calderón.

Corona.

Cano.

Cuevas.

Carmona.

Cisneros.



Miércoles 18 de noviembre 2026

Díaz.

Domínguez.

Delgado.

Delgadillo.

De la rosa.

De la torre.

Dorantes.

Del río.

Estrada.

Espinoza.

Espinosa.

Esquivel.

Escalante.

Escobedo.

Elizalde.

Echeverría.

Florea.

Fonseca.



Jueves 19 de noviembre 2026

García.

González.

Gómez.

Gutiérrez.

Guzmán.

Guerrero.

Gallegos.

Galván.

Garza.

Galindo.

Guevara.

Gallardo.

Guerra.

Guillén.

Granados.

Viernes 20 de noviembre 2026

Hernández.

Herrera.

Huerta.

Hurtado.

Hidalgo.

Hermosillo.

Hinojosa.

Hoyos.

Ibarra.

Islas.

Izquierdo.

Iglesias.

Iturbe.

Iturbide.

Iniestra.

Inclán.

Jiménez.

Juárez.



Sábado 21 de noviembre 2026: Se inscribirían todos los rezagados, es decir los apellidos mostrados previamente que no pudieron acudir en la fecha que les toca.

AO