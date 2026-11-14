Bienestar Prepara Buenas Noticias: ¿Cuánto Aumentará la Pensión para Adultos Mayores en 2027?

Bienestar prepara buenas noticias para las personas de 65 años y más en México, pues ha avanzado la propuesta de aumento de presupuesto para programas sociales federales para el próximo año. ¿Cuánto aumentará la pensión para adultos mayores en 2027? Te contamos.

Con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y sin cambios el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por lo que el decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Calendario del Pago de Pensión Bienestar en Puebla por Último Bimestre de 2026

Como parte de la Ley de Egresos de la federación para 2027 se han asegurado recursos para esquemas clave como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, Programa de Madres Trabajadoras y Salud Casa por Casa.

¿Cuánto aumentará la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2027?

Para 2027, el Gobierno de México propone destinar más recursos a los principales programas sociales, principalmente a las pensiones y becas del Bienestar, de acuerdo con la propuesta de presupuesto para el próximo año.

Luego de la discusión para aprobar el proyecto de presupuesto de Egresos 2027, legisladores destacaron que los programas prioritarios contarán con más de 1 billón 25 mil millones de pesos.

Al comparar los recursos previstos para 2026 con la propuesta para 2027, el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987 mil 160 millones de pesos a un billón 25 mil 388.5 millones de pesos.

De este monto, resaltó los 544 mil millones destinados a la pensión para personas adultas mayores.

Con base en este proyecto presupuestal, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores seguiría siendo el programa con la mayor asignación de recursos dentro de este grupo. Para 2026 se propuso 526 mil 508 millones contemplados, por lo que, en comparación con lo aprobado por el Congreso este año, se prevé un incremento de 16 mil 990.4 millones de pesos.

¿Cuáles son los montos de las Pensiones Bienestar en 2026?

• Pensión para Adultos Mayores (65 años en adelante): $6,400 pesos bimestrales.

• Pensión Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): $3,100 pesos bimestrales.

• Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 pesos bimestrales.

• Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales.

• Sembrando Vida: $6,450 pesos mensuales.