Programas sociales

Bienestar Prepara Buenas Noticias: ¿Cuánto Aumentará la Pensión para Adultos Mayores en 2027?

Luego de la discusión para aprobar el proyecto de presupuesto de Egresos 2027, legisladores destacaron que los programas prioritarios contarán con más de 1 billón 25 mil millones de pesos

Beneficiarios con aumento de Pensión para Adultos Mayores 2027Ha avanzado la propuesta de aumento del presupuesto de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores para 2027. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México
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