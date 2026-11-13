Registro Abierto para Hombres y Mujeres de 18 a 24 Años: Así Te Inscribes al Apoyo para Jóvenes

Sigue abierto el registro del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 24 años, y si estás buscando una ayuda económica para continuar con tus estudios, acá te decimos cómo hacer la inscripción al programa dirigido para jóvenes universitarios en CDMX.

Estamos en los últimos días del trámite para personas de 30 a 64 años, y en una nota previa ya te contamos cuándo acaba y dónde están los módulos del Bienestar para realizar la incorporación.

Sin embargo si eres más joven hay buenas noticias para ti, ya que aún tienes tiempo para registrarte a un programa que otorga 1,500 pesos bimestrales en los últimos meses del año para apoyarte a continuar tus estudios.

¿Qué registro hay para jóvenes de 18 a 24 años?

Los hombres y mujeres todavía pueden inscribirse al programa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026 en CDMX.

La convocatoria de la segunda mitad del año sigue abierta y otorga un apoyo económico de 1,500 pesos a los estudiantes de educación superior de Instituciones Públicas en la Ciudad de México o de las universidades nacionales ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Es importante señalar que este programa de la SECTEI no tiene un rango de edad específico, por lo que todos los universitarios, incluso si son menores de edad, pueden solicitar el apoyo. Sin embargo, la edad promedio de los estudiantes de licenciatura en México es de 18 a 24 años.

Requisitos del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 24 años

La segunda convocatoria de la Beca de Transporte 2026 abrió desde agosto, sin embargo los interesados aún pueden inscribirse, por lo que los hombres y mujeres de 18 a 24 años deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, que ofrecen las Instituciones de Educación Superior públicas de la CDMX o de algún plantel de una universidad nacional ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Contar con un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de las convocatorias expedido por su institución o universidad.

El aspirante deberá contar con identificación oficial vigente con fotografía. Credencial para votar con fotografía del INE o pasaporte.

Los participantes menores de edad al momento de su registro y que resulten beneficiarias, adicionalmente a los documentos que se solicitan deberán proporcionar copia de su credencial de la Institución Educativa y entregar copia de la identificación oficial vigente (INE o pasaporte) de la madre, el padre o persona tutora.

Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de no ser visible en la identificación oficial.

¿Cómo hacer registro del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 24 años?

El registro de la Beca Transporte para universitarios se realiza por internet en la plataforma de servicios digitales, en el siguiente link: serviciosdigitales.cdmx.gob.mx/formulario/beca-a-universitarias-y-universitarios-para-transporte-y-mas-segundo-semestre-2026

Ahí, los solicitantes deben iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX y proporcionar sus datos personales así como los documentos con el formato aceptado que es JPG, PNG y GIF. Este es el proceso:

Obtener su cuenta Llave CDMX en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/ Ingresar al formulario y llenar todos los campos que ahí se requieran. Adjuntar la documentación solicitada de ser necesario por ambos lados y por separado. Una vez finalizado el registro se emitirá un folio, el cual debe ser conservado por el aspirante.

Recientemente, la SECTEI dio a conocer la primera lista de resultados de la Beca Transporte del segundo semestre de 2026, sin embargo en próximas fechas publicará un segundo listado de resultados con todos los estudiantes aceptados que recibirán el apoyo de 1,500 pesos bimestrales.

PPP