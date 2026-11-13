Programas sociales

Registro Abierto para Hombres y Mujeres de 18 a 24 Años: Así Te Inscribes al Apoyo para Jóvenes

Los jóvenes de 18 a 24 años aún tienen oportunidad para inscribirse al apoyo que otorga 1,500 pesos bimestrales en lo que resta del 2026

Registro Abierto para Apoyo de Jóvenes de 18 a 24 Años CDMXLos hombres y mujeres de 18 a 24 años pueden obtener apoyo en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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