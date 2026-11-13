Homicidios

Dan Último Adiós a Jaqueline, Adolescente de 13 Años Hallada Muerta en Puebla

Seres queridos despidieron a la menor con una misa de cuerpo presente en la iglesia Guadalupe Hidalgo del municipio de San Buenaventura Nealtican

Despiden con misa de cuerpo presente a Jaqueline, tras su muerte en Nealtican, Puebla.Dan último adiós a Jaqueline, tras su muerte en Nealtican, Puebla. Foto: N+

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Jacqueline, de 13 años, fue hallada sin vida en Nealtican, Puebla; Su comunidad exige justicia y la despiden con emotivas ceremonias.

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