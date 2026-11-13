Dan Último Adiós a Jaqueline, Adolescente de 13 Años Hallada Muerta en Puebla

Con lágrimas, flores y rezos, dan el último adiós a Jacqueline conocida también como 'Jaki', luego de su muerte ocurrida en el municipio de San Buenaventura Nealtican, Puebla.

Padres, hermanos, amigos y la comunidad escolar de la Telesecundaria Domingo Arenas acompañaron a Jacqueline en la misa de cuerpo presente que se celebró en la iglesia de Guadalupe Hidalgo este viernes 13 de noviembre.

Con mensajes de "Te extrañaremos", flores blancas, globos y con mariachi, sus seres queridos se despidieron a la adolescente quien describen como una joven tranquila, alegre y buena persona.

Realizan misa para 'Jaki' en iglesia Guadalupe Hidalgo de Nealtican, Puebla. Foto: N+

El féretro blanco en todo momento fue custodiado por cuatro personas quienes permanecieron de pie con un cirio blanco encendido.

Las campanas de la iglesia de Guadalupe Hidalgo repicaron para despedir a una de sus habitantes.

Una noche anterior, más de 400 habitantes de Nealtican clamaron justicia por su muerte con una manifestación pacífica en el centro del municipio, en donde acompañados de veladoras exigieron que se castigue al responsable de su muerte.

El Palacio Municipal de Nealtican se llenó de velas y pancartas como símbolo de protesta, mientras que familiares viven el duelo de haber perdido a la menor.

Jacqueline de 13 años de edad estudiaba el segundo grado en la Telesecundaria Gregorio de Gante, en la colonia Guadalupe Hidalgo, en donde también fue recordada con amor y como una adolescente soñadora.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Jaqueline: Menor Sale de Casa y la Hallan sin Vida en Puebla

Jaki fue localizada sin vida el 10 de noviembre de 2026 en terrenos de cultivo de cempasúchil en la colonia Guadalupe Hidalgo de Nealtican, cerca de donde vivía.

De acuerdo a sus familiares, la menor salió de su casa sin que se dieran cuenta y al no encontrarla comenzaron a buscarla. Más tarde, su propio padre encontró su cuerpo en la zona conocida como 'La Frontera'.

Su muerte causó gran indignación tras ser hallada con evidentes signos de violencia; ahora sus seres queridos acompañados de cientos de pobladores piden que se esclarezca el crimen y que el responsable de su muerte pague conforme lo dicta la ley.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos de Género contra las Mujeres de Puebla ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes con perspectiva de género.

Con información de N+

MCS