Asesinan a Balazos a Sujeto tras una Discusión por un Costal de Cobre en Tlaxcala

Una discusión por material de cobre terminó en un asesinato en el municipio de Totolac perteneciente al estado de Tlaxcala; La Fiscalía General de Justicia detuvo a Alberto 'N' por su presunta responsabilidad en este delito.

La Policía de Investigación llevó a cabo trabajos de inteligencia por el homicidio calificado ocurrido el 16 de mayo de 2026, las cuales tuvieron como resultado la orden de aprehensión del acusado.

De acuerdo con los hechos, la víctima se encontraba conviviendo con unas personas -entre ellas Alberto 'N'- en las gradas de unas canchas de fútbol del polideportivo de Totolac.

Fue entonces que el acusado presuntamente le exigió a la víctima que le entregara un costal de cobre que había recolectado, esto para poder venderlo en un centro de reciclaje.

Ambos hombres comenzaron a discutir por el material y posteriormente se retiraron del lugar; de acuerdo a las investigaciones, Alberto 'N' siguió a la víctima y procedió a dispararle.

El afectado sufrió lesiones de gravedad que más tarde le provocaron la muerte por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) llevó a cabo la recolección de el cadáver y el aseguramiento de los indicios balísticos, los cuales fueron claves para las indagatorias.

El Ministerio Público presentó las pruebas obtenidas que establecían la posible participación de Alberto 'N', por lo que un Juez de Control autorizó llevar acabo la orden de aprehensión.

Este 12 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala dio a conocer la detención del imputado como parte de las investigaciones por el homicidio calificado ocurrido en el municipio de Totolac.

Con información de N+

MCS