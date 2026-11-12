Homicidios

Asesinan a Balazos a Sujeto tras una Discusión por un Costal de Cobre en Tlaxcala

Alberto 'N' fue detenido por su probable participación en el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Totolac

Alberto 'N' detenido tras un asesinato ocurrido en Totolac, Tlaxcala.Alberto 'N' detenido por homicidio calificado en Totolac. Foto: FGJE Tlaxcala

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Un costal de cobre desata un asesinato en Totolac. La Fiscalía de Tlaxcala detiene a Alberto 'N' por su presunta participación en el crimen.

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