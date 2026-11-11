Atacan con Más de 20 Balazos a Dos Hermanos en Tlaxcala; Uno de Ellos Murió

Dos hermanos fueron atacados a balazos en la comunidad de Espíritu Santo perteneciente al municipio de Ixtacuixtla,Tlaxcala; La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que uno de ellos falleció.

La balacera ocurrió sobre la carretera Ixtacuixtla-Nanacamilpa, en donde policías encontraron una camioneta blanca tipo pick up con al menos nueve impactos de bala y una motocicleta que también presentaba daños por disparos.

Previamente, las víctimas fueron auxiliadas por sus familiares y trasladadas al Hospital General de Tlaxcala, mientras que las autoridades competentes arribaron a la escena del crimen para proceder con las diligencias correspondientes.

En el lugar fueron localizados 21 casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados por los agentes de investigación del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

La carretera Ixtacuixtla-Nanacamilpa permaneció cerrada durante varios minutos por elementos de la Marina, Guardia Nacional y policías estatales, mientras que concluía la recolección de indicios, entre ellos los vehículos que quedaron abandonados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó que el saldo fue un deceso y un hombre lesionado por este ataque armado registrado en la comunidad de Espíritu Santo.

Antonio, de 29 años, murió a consecuencia de las heridas de bala, mientras que su hermano Steven, de 24 años, fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Las víctimas presuntamente eran originarios de Alpotzonga, Ixtacuixtla, y hasta el momento se desconoce cuál habría sido el motivo del ataque.

Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala continuará con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido e identificar a quien o quienes resulten responsables.

Con información de N+

MCS