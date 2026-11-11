Homicidios

Atacan con Más de 20 Balazos a Dos Hermanos en Tlaxcala; Uno de Ellos Murió

Un muerto y un lesionado fue el saldo de una balacera registrada sobre la carretera Ixtacuixtla-Nanacamilpa en la comunidad de Espíritu Santo

Ataque armado en carretera de Tlaxcala deja un muerto y un lesionado.Balacera en carretera Ixtacuixtla-Nanacamilpa deja un muerto y un lesionado. Foto: Facebook Antena Tlaxcala

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Balacera en la carretera Ixtacuixtla-Nanacamilpa deja un muerto y un herido. La Fiscalía de Tlaxcala busca esclarecer el ataque.

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