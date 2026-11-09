Seguridad

Localizan a el Cuerpo de un Hombre Sin Vida en Límites de Puebla y Tlaxcala

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los restos humanos en la calle Talasma en inmediaciones de la colonia San José Los Cerritos

Hallan a hombre muerto en la colonia San José Los Cerritos, Puebla.Localizan a un hombre sin vida en la colonia San José Los Cerritos, Puebla. Foto: N+

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Encuentran cuerpo sin vida en límites de Puebla y Tlaxcala. La víctima, un hombre de 40 años, fue hallada sin signos de violencia.

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