Localizan a el Cuerpo de un Hombre Sin Vida en Límites de Puebla y Tlaxcala

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado sin vida en la calle Talasma de la colonia San José Los Cerritos de la ciudad de Puebla.

Una mujer quien caminaba por la zona limítrofe con Tlaxcala fue quien lo encontró boca abajo y sin aparentes signos vitales, por lo que dio aviso a los números de emergencia.

Los paramédicos acudieron al sitio y confirmaron la muerte del masculino, además indicaron que la causa habría sido por paro cardiorespiratorio, pues a primera vista no tenía huellas de violencia.

Se sabe que el varón vestía playera azul y pantalón de mezclilla. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Policías municipales acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el levantamiento de cadáver.

Cabe resaltar que el día anterior, una persona fue localizada sin vida en un puente de la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia conjunto habitacional Esmeralda, en la capital poblana.

El reporte movilizó a corporaciones policiales y cuerpos de emergencia quienes confirmaron la ausencia de signos vitales de la víctima, por lo que llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

La lateral de la autopista México-Puebla fue cerrada mientras policías municipales, estatales y paramédicos laboraban en la zona.

Hasta el momento no han dado detalles sobre la identidad de la persona, así como la causa del fallecimiento.

Con información de NMás

MCS