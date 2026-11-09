Localizan a una Mujer Sin Vida al Interior de una Maleta en Huauchinango, Puebla

El hallazgo de un cadáver oculto en una maleta, provocó intensa movilización policiaca en el centro del municipio de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

Los hechos ocurrieron en un inmueble situado sobre la calle Matamoros, donde rentan cuartos amueblados.

Vecinos reportaron olores fétidos que provenían de una habitación, situación que alertó a las autoridades.

Policías municipales acudieron al domicilio y localizaron a una persona sin vida por lo que dieron parte a las autoridades competentes.

Los uniformados acordonaron la propiedad, mientras peritos y agentes ministeriales recolectaron indicios y realizaron el levantamiento del cadáver el cual estaba en estado de putrefacción.

Personal forense trasladó los restos al anfiteatro para practicar la necropsia, determinar las causas de muerte e identificar a la víctima; de manera preliminar se sabe que se trata de una mujer.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya investiga este hallazgo como un posible feminicidio, sin embargo, la autoridad ministerial determinará la mecánica de los hechos para posteriormente establecer las posibles responsabilidades.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Huauchinango emitió un comunicado en donde reiteró su compromiso con fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y colaboración interistitucional tras los hechos ocurridos la noche del 8 de noviembre.

El Ayuntamiento confirmó que mantiene una estrecha coordinación con las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y dar con los responsables, conforme avancen las investigaciones.

Asimismo, mencionaron que no permitirán que la violencia cabida en el municipio, ni que hechos de esa naturaleza vulneren la tranquilidad de las familias, esto agregaron: "Nuestra prioridad es proteger la integridad de las personas y preservar la paz en nuestras comunidades".

Hasta el momento no han dado a conocer más detalles del caso, ni los avances sobre la identidad de la víctima.

Con información de NMás

MCS