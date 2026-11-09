Homicidios

Localizan a una Mujer Sin Vida al Interior de una Maleta en Huauchinango, Puebla

La Fiscalía investiga el hallazgo de un cuerpo al interior de un cuarto de una vecindad ubicada sobre la calle Matamoros en el centro del Pueblo Mágico

Localizan a una mujer sin vida en un cuarto de Huauchinango, Puebla.Investigan hallazgo de cuerpo sin vida en un cuarto de Huauchinango, Puebla. Foto: Facebook Roco Vision

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Una mujer en estado putrefacto fue hallada al interior de un cuarto que estaba en renta ubicado en el centro de Huauchinango, Puebla.

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