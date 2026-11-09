Homicidios

Asesinan a Hombre con tras Riña en Cuartería de Playas de Tijuana

La víctima fue localizada con una lesión en la cabeza presuntamente causada con un martillo

Asesinan a Hombre con tras Riña en Cuartería de Playas de TijuanaAsesinan a Hombre con tras Riña en Cuartería de Playas de Tijuana | Foto: SSPCM

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