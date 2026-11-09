Asesinan a Hombre con tras Riña en Cuartería de Playas de Tijuana

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este domingo al interior de una vivienda ubicada en el malecón de Playas de Tijuana, en la Sección Monumental.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en una cuartería localizada entre las calles Del Pacífico y Del Faro, donde agentes de la Policía Municipal encontraron a la víctima con una lesión en la cabeza, presuntamente ocasionada con un martillo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima habría participado en una riña que derivó en la agresión; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

El caso quedó a disposición de las instancias investigadoras, que deberán esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar quién o quiénes participaron en los hechos.

Información Omar Marmolejo

APG