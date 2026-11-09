Empleados Colocan Ataúd Afuera del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron nuevamente un plantón en el exterior de las oficinas en Ciudad Juárez, para continuar con sus exigencias en torno a las evaluaciones que se les aplicarán.

Como parte de la protesta, los trabajadores colocaron un ataúd cubierto con la bandera nacional en el exterior de las instalaciones, con el objetivo de visibilizar sus inconformidades. Las manifestaciones habían concluido el pasado domingo, pero fueron retomadas la mañana de este lunes.

Cabe señalar que estas protestas se deben a una evaluación que será aplicada a los trabajadores bajo un método distinto al que comúnmente se utilizaba, situación que ha generado temor entre el personal ante la posibilidad de perder su empleo.

No obstante, el pasado viernes, el Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado en el que señaló que se trata de una evaluación obligatoria que no pone en riesgo la permanencia laboral de los trabajadores, sino que busca identificar sus necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial.