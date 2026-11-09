Sociedad

Empleados Colocan Ataúd Afuera del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez

Los trabajadores mantienen las protestas ante su inconformidad con el nuevo método de evaluación

Colocan ataúd afuera del Poder Judicial de la FederaciónColocan ataúd afuera del Poder Judicial de la Federación. Foto: N+
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