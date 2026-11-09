¿Puedo Pagar con Efectivo Mis Compras durante el Buen Fin 2026? Esto Anunció el Gobierno

Con la llegada de El Buen Fin 2026, que se celebrará del 13 al 17 de noviembre, una de las dudas que ha surgido entre los consumidores es si todavía podrán utilizar dinero en efectivo para realizar sus compras o si el Gobierno de México implementará restricciones a este método de pago.

La inquietud surge después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hablara sobre los planes de impulsar los pagos digitales en el país, particularmente en sectores como las gasolineras y las casetas de cobro. Sin embargo, es importante aclarar que este anuncio no significa que el efectivo dejará de utilizarse durante El Buen Fin 2026 ni que los comercios deban rechazarlo para vender sus productos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Autoridades Advierten sobre Posibles Fraudes durante El Buen Fin 2026 en Puebla

¿Qué anunció el Gobierno sobre los pagos digitales?

El Gobierno de México impulsa la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que busca aumentar el uso de herramientas como tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y CoDi.

Uno de los cambios que se pretende implementar a futuro está relacionado con el pago de gasolina. La intención de las autoridades es avanzar hacia la eliminación del efectivo en las estaciones de servicio, con el propósito de mejorar la trazabilidad de las operaciones, combatir el robo de combustible y evitar la comercialización ilegal de hidrocarburos.

En el caso de las casetas de cobro, también se contempla una transición gradual hacia los medios electrónicos, usando métodos como el TAG.

No obstante, estas modificaciones requieren mecanismos, por lo que esta medida no entra en vigor para todas las compras de manera inmediata.

¿Se podrá pagar en efectivo durante El Buen Fin 2026?

La respuesta es sí. Los consumidores podrán seguir utilizando billetes y monedas para pagar sus compras durante esta temporada de descuentos, ya que la estrategia anunciada por el Gobierno federal está enfocada en impulsar la digitalización de determinados sectores y no representa una prohibición generalizada del dinero en efectivo.

De acuerdo con las explicaciones de la presidenta Sheinbaum, la intención es facilitar las transacciones electrónicas y reducir progresivamente el uso de efectivo en actividades específicas, principalmente aquellas relacionadas con la venta de combustibles y el cobro de peajes.

Por lo tanto, quienes tengan planeado comprar ropa, electrodomésticos, celulares, muebles o cualquier otro producto durante El Buen Fin no deben confundir esta medida con una restricción para realizar pagos en efectivo.

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