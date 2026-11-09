Sociedad

¿Puedo Pagar con Efectivo Mis Compras durante el Buen Fin 2026? Esto Anunció el Gobierno

Este es el plan del Gobierno de México para el uso del efectivo tras la reforma para la economía digital

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, previendo una derrama económica de más de 30 MMDP por EdomexEl Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, previendo una derrama económica de más de 30 MMDP por Edomex. Foto: Cuartoscuro

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El Buen Fin 2026 acepta efectivo. Aunque el Gobierno promueve pagos digitales, no hay restricciones. Conoce cómo afectará a tus compras.

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