Seguridad

Mujeres Distraen a Adulta Mayor y le Roban su Bolsa en una Iglesia en León, Guanajuato

La víctima estaba sentada en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, cuando dos mujeres la distrajeron y una más le robó el bolso

Las mujeres distraen a la adulta mayor para robarle el bolso.Las mujeres distraen a la adulta mayor para robarle el bolso.

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