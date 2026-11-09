Mujeres Distraen a Adulta Mayor y le Roban su Bolsa en una Iglesia en León, Guanajuato

Cámaras de Seguridad que se encuentran al interior del Templo del Sagrado Corazón de Jesús, en León, captaron el momento en el que una adulta mayor fue víctima de robo por dos mujeres.

El caso se ha vuelto viral en las últimas horas y de acuerdo a las imágenes, el atraco ocurrió cuando una mujer de la tercera edad entró al templo con la finalidad de rezar por unos momentos sentada en una de las bancas.

Después, se puede ver cómo dos mujeres se acercaron a conversar con ella y una tercer mujer toma el bolso que había quedado al costado en la banca y sale inmediatamente del templo.

En ese momento las otras dos mujeres terminan su plática con la víctima y se van del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si autoridades han detenido a personas por este caso, el valor de los objetos presuntamente sustraídos ni la presentación de una denuncia formal por parte de la afectada.