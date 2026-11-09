Seguridad

Sujeto Abusó de su Hija de Nueve Años en Huauchinango, Puebla; Ya Fue Sentenciado

Salvador 'N' cometió las agresiones contra la víctima menor de edad durante tres años aprovechándose de la relación familiar existente

Sentenciado Salvador N Abuso Sexual Hija Nueve Años Huauchinango Sierra Norte PueblaSalvador 'N' fue sentenciado a más de 42 años de prisión. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Condena de 42 años para Salvador 'N' por violación agravada de su hija en Puebla. La FGE sigue el caso para asegurar justicia y apoyo a la menor. Infórmate aquí.

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