Sujeto Abusó de su Hija de Nueve Años en Huauchinango, Puebla; Ya Fue Sentenciado

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 42 años, cuatro meses y 15 días de prisión contra Salvador 'N', de 41 años de edad, por su responsabilidad en el delito de violación agravada.

De acuerdo con los hechos acreditados, las agresiones sexuales contra una niña de nueve años de edad ocurrieron de manera reiterada entre los años 2022 y 2025 en el municipio de Huauchinango.

El hoy sentenciado, quien era su padre, aprovechó la relación familiar para cometer los hechos de forma reiterada en dicho Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

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Tras el desarrollo del proceso penal y la valoración de los datos de prueba aportados por la FGE Puebla, el pasado 3 de noviembre la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso además una multa de 212 UMA.

Asimismo, se determinó amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos, mientras que los derechos relativos a la reparación del daño quedaron a salvo para la etapa de ejecución de sentencia.

Por último, la FGE Puebla dio a conocer que continuará dando seguimiento al cumplimiento de la resolución judicial y a las medidas de atención y reparación que correspondan en favor de la víctima.

Con información de N+

GMAZ