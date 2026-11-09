Seguridad

Grupo Delictivo de SLP y Zacatecas Habría Secuestrado a Alcalde de Río Bravo

Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, señaló que el grupo delictivo también estaría relacionado con robos de vehículos y enfrentamientos armados

Revelan Presunta Participación de Grupo Criminal en Secuestro de AlcaldeRevelan Presunta Participación de Grupo Criminal en Secuestro de Alcalde. Foto: GCE

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El funcionario destacó la coordinación entre San Luis Potosí y Zacatecas para localizar al presidente municipal y a sus familiares. En la misma zona se reportó otro robo violento de un automóvil.

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