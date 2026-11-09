Grupo Delictivo de SLP y Zacatecas Habría Secuestrado a Alcalde de Río Bravo

Un grupo delictivo que opera en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas habría sido el responsable del secuestro del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, ocurrido durante el fin de semana, informó el secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario señaló que esta organización estaría relacionada con otros hechos delictivos registrados en la zona durante los últimos meses, entre ellos el robo de vehículos y enfrentamientos armados con corporaciones policiacas.

Juárez Hernández también confirmó que, además de la privación ilegal de la libertad del alcalde y sus familiares, se registró otro incidente en la misma región, donde integrantes del grupo habrían robado un vehículo con violencia.

El secretario destacó la coordinación entre las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas para localizar al presidente municipal, pese a las diferencias iniciales sobre el lugar exacto donde ocurrió la privación ilegal de la libertad.

Las autoridades mantienen la atención en esta zona limítrofe debido a la actividad delictiva atribuida a este grupo.