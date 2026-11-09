Fiscalía de Tamaulipas Investiga si Padre de Aranza Participó en Narcobloqueos de Matamoros

A casi dos semanas de la muerte de Aranza, la niña de siete años que recibió un disparo durante los hechos violentos registrados en Matamoros, la Fiscalía de Tamaulipas investiga si su padre tuvo alguna participación en los narcobloqueos ocurridos ese día.

El fiscal general del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que los policías estatales involucrados en el caso ya rindieron declaración y aseguró que la investigación se encuentra en una etapa avanzada, por lo que en los próximos días podría pasar a una nueva fase.

"Se ha recabado información muy importante y muy relevante en la carpeta de investigación para poder establecer no solo una cronología de los hechos, sino cómo es que se habría originado esta parte de la intervención de la aeronave de la Guardia Estatal", Jesús Eduardo Govea Orozco.

Sobre los señalamientos de una posible participación del padre de la menor en los bloqueos, el fiscal indicó que esa hipótesis también forma parte de las líneas de investigación. Explicó que se ha recabado información para establecer una cronología de los hechos y esclarecer qué ocurrió antes de que el helicóptero de la Guardia Estatal comenzara el seguimiento del vehículo en el que viajaba la familia.

Govea Orozco agregó que el procesamiento del vehículo continúa y que, por el momento, no puede revelar los resultados. Sin embargo, señaló que la información reunida en la carpeta de investigación podría ayudar a esclarecer las circunstancias previas al seguimiento de la aeronave y al hecho en el que murió la niña.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó el viernes que continúa en curso la investigación por la muerte de Aranza, la menor de siete años que perdió la vida durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de octubre en Matamoros.

El mandatario estatal señaló que la Fiscalía General de Justicia cuenta con avances en las indagatorias, entre ellos videos que muestran las actividades de un vehículo durante los bloqueos registrados ese día, material que podría contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Villarreal Anaya reiteró que el fallecimiento de la menor es un hecho lamentable y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos de la Guardia Estatal son investigados por estos hechos, aunque precisó que ninguno ha sido detenido ni suspendido de sus funciones.