Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Investiga si Padre de Aranza Participó en Narcobloqueos de Matamoros

La investigación también busca esclarecer qué ocurrió antes del seguimiento del helicóptero de la Guardia Estatal

Fiscalía de Tamaulipas Investiga si Padre de Aranza Participó en Narcobloqueos de MatamorosAutoridades Siguen con las Líneas de Investigación por la Muerte de Aranza. Foto: @noticias_tams

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La muerte de Aranza sigue bajo investigación. La Fiscalía de Tamaulipas avanza en esclarecer si su padre participó en los narcobloqueos de Matamoros.

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