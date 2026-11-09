Analizarán Expediente Médico por Muerte de Joven en Hospital de Piedras Negras

La Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Saltillo, analizará el expediente médico y los resultados de patología relacionados con el fallecimiento de Cristian Alonso Ornelas Escobar, de 20 años, ante la posibilidad de que se haya cometido una negligencia médica durante su atención en el Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras, Coahuila.

Los hechos ocurrieron a finales de octubre cuando el joven fue atacado con un picahielo por un hombre y una mujer en la colonia Villa Real, agresión que le provocó una perforación en uno de sus pulmones. De acuerdo con las investigaciones, la víctima acudió en tres ocasiones al hospital del IMSS para recibir atención médica; sin embargo, días después perdió la vida debido a las complicaciones derivadas de la lesión.

El delegado de la Fiscalía en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que los resultados de la necropsia establecieron que una infección derivada de la herida habría provocado un choque séptico, complicación que ocasionó el fallecimiento del joven durante una intervención quirúrgica.

Asimismo, indicó que inicialmente se reportó una lesión cuya temporalidad de recuperación no estaba definida, pero posteriormente su estado de salud se complicó.

Ante estos hechos, la Fiscalía esperará y analizará el certificado médico, el expediente clínico y los resultados de patología para determinar si el tratamiento proporcionado al paciente fue adecuado y si existieron irregularidades durante su atención en el hospital. En caso de encontrar alguna anomalía, las autoridades establecerán las responsabilidades correspondientes.