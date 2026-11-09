Seguridad

Analizarán Expediente Médico por Muerte de Joven en Hospital de Piedras Negras

El hombre murió a causa de una infección en una herida en el pulmón, luego de ser atacado con un picahielo

Analizarán Expediente Médico por Muerte de Joven en Hospital de Piedras NegrasEl joven murió luego de ser atendido en el Hospital General de Zona Número 11 del IMSS en Piedras Negras. Foto: N+

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