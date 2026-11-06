Coahuila Ofrecerá Descuentos en Placas y Licencias Durante Buen Fin 2026

La Administración Fiscal de Coahuila anunció una serie de estímulos fiscales que estarán vigentes durante el Buen Fin 2026, con el objetivo de facilitar la regularización de automovilistas que mantienen adeudos vehiculares y ofrecer descuentos en la expedición de licencias de conducir.

El administrador fiscal del estado, José María Morales Padilla, informó que uno de los principales beneficios será la posibilidad de regularizar los adeudos de refrendos vehiculares correspondientes a 2025 y años anteriores mediante un pago único. Con este estímulo, únicamente quedará pendiente el ejercicio 2026, cuyos recargos y actualizaciones tendrán un costo de un peso.

Otro de los apoyos será un descuento del 50% en licencias de conducir, con excepción de los permisos para motociclistas. Los contribuyentes podrán generar sus formatos del 13 al 17 de noviembre; sin embargo, tendrán como fecha límite el 30 de noviembre para realizar el pago y conservar los beneficios anunciados.

Los pagos podrán efectuarse a través de la plataforma Pagafácil, en los módulos de recaudación instalados en centros comerciales o directamente en las oficinas de la Administración Fiscal del Estado. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, mediante esta campaña se busca regularizar alrededor de 30 mil vehículos y expedir aproximadamente 60 mil licencias de conducir en Coahuila.