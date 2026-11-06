Sociedad

Coahuila Ofrecerá Descuentos en Placas y Licencias Durante Buen Fin 2026

Los pagos podrán efectuarse a través del portal de Pagafácil, o mediante los módulos de recaudación ubicados en centros comerciales y oficinas de la Administración Fiscal del Estado

Coahuila Ofrecerá Descuentos en Placas y Licencias Durante Buen Fin 2026La Administración Fiscal de Coahuila anunció los descuentos para el Buen Fin. Foto: N+

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