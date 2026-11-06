Protección Civil Aclara que Mochila de Emergencia es Medida Preventiva en Tamaulipas

Ante la circulación de mensajes en redes sociales sobre posibles conflictos bélicos y catástrofes, Protección Civil de Tamaulipas pidió a la población no caer en el pánico y mantener preparada una mochila de emergencia como medida preventiva.

La dependencia aclaró que contar con este equipo no significa que esté por ocurrir una guerra o alguna contingencia, sino que forma parte de las recomendaciones emitidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil para estar preparados ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo a las familias.

Entre los artículos que se recomienda incluir se encuentran documentos personales, medicamentos, agua, ropa y una lámpara, además de otros elementos básicos que permitan atender necesidades inmediatas en caso de tener que abandonar el domicilio.

El funcionario explicó que estas medidas no aplican únicamente ante fenómenos naturales, como huracanes o sismos, sino también frente a situaciones cotidianas que pueden prolongarse, como un corte de energía eléctrica de más de 24 o 36 horas.

Asimismo, reiteró el llamado a no dejarse llevar por publicaciones que relacionan estas recomendaciones con posibles conflictos entre países, pues actualmente no existe una alerta de emergencia por conflictos bélicos que justifique el temor difundido en redes sociales.

Protección Civil insistió en que la prevención y la preparación familiar son fundamentales para responder de manera adecuada ante cualquier eventualidad.