Sociedad

Protección Civil Aclara que Mochila de Emergencia es Medida Preventiva en Tamaulipas

La dependencia aclaró que contar con este equipo no significa que esté por ocurrir una guerra o alguna contingencia

Protección Civil Aclara que Mochila de Emergencia es Medida Preventiva en TamaulipasProtección Civil Aclara que Mochila de Emergencia es Medida Preventiva en Tamaulipas. Foto: N+

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Protección Civil de Tamaulipas recomienda una mochila de emergencia para estar preparados. No es señal de guerra, sino una precaución ante situaciones como cortes de energía prolongados.

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Protección Civil Tamaulipas Aclara Por Qué Se Pide Preparar la Mochila de Emergencia | N+