Seguridad

Protección Civil de Coahuila Descarta Alerta por Mochila de Emergencia

La dependencia recomendó tener a la mano agua, alimentos enlatados, silbato y documentos personales en caso de emergencia

Protección Civil de Coahuila Aclara Uso de Mochila de EmergenciaAutoridades estatales aclararon el uso de la mochila de emergencia. Foto: N+

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