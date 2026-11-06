Protección Civil de Coahuila Descarta Alerta por Mochila de Emergencia
La dependencia recomendó tener a la mano agua, alimentos enlatados, silbato y documentos personales en caso de emergencia
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La dependencia recomendó tener a la mano agua, alimentos enlatados, silbato y documentos personales en caso de emergencia
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La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila aclaró que la recomendación de preparar una mochila de emergencia para 72 horas no está relacionada con alguna amenaza extraordinaria o una catástrofe inminente, sino que se trata de una medida preventiva de carácter permanente para fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección en los hogares.
Ante la información que comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales, las autoridades señalaron que no existe ningún alertamiento oficial que advierta sobre una situación de riesgo extraordinaria. Por ello, exhortaron a la población a mantener la calma, evitar compartir información no verificada y consultar únicamente los canales oficiales.
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Entre las recomendaciones para integrar la mochila de emergencia se encuentra incluir al menos dos litros de agua por persona, alimentos no perecederos y fáciles de transportar, un botiquín con medicamentos personales y material de curación, una linterna con baterías de repuesto, silbato, radio de pilas, artículos de higiene personal, ropa, cobijas y documentos importantes protegidos en una bolsa impermeable. También se recomienda contar con herramientas básicas, bolsas de plástico y un cargador portátil para mantener la comunicación.
Protección Civil indicó que la mochila debe mantenerse en un lugar visible y de fácil acceso para utilizarse ante cualquier emergencia, además de revisar periódicamente su contenido para garantizar que los artículos se encuentren en buenas condiciones.