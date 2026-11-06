Protección Civil de Coahuila Descarta Alerta por Mochila de Emergencia

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila aclaró que la recomendación de preparar una mochila de emergencia para 72 horas no está relacionada con alguna amenaza extraordinaria o una catástrofe inminente, sino que se trata de una medida preventiva de carácter permanente para fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección en los hogares.

Ante la información que comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales, las autoridades señalaron que no existe ningún alertamiento oficial que advierta sobre una situación de riesgo extraordinaria. Por ello, exhortaron a la población a mantener la calma, evitar compartir información no verificada y consultar únicamente los canales oficiales.

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Entre las recomendaciones para integrar la mochila de emergencia se encuentra incluir al menos dos litros de agua por persona, alimentos no perecederos y fáciles de transportar, un botiquín con medicamentos personales y material de curación, una linterna con baterías de repuesto, silbato, radio de pilas, artículos de higiene personal, ropa, cobijas y documentos importantes protegidos en una bolsa impermeable. También se recomienda contar con herramientas básicas, bolsas de plástico y un cargador portátil para mantener la comunicación.