Seguridad

Entregan Restos de 'Rocky'; Perro que Fue Arrastrado en Saltillo, Coahuila

Se informó que se contrató un servicio funerario en una veterinaria que se encargará de cremar a la mascota

Entregan Restos de 'Rocky'; Perro que Fue Arrastrado en Saltillo, CoahuilaLa Fiscalía General del Estado entregó los restos de 'Rocky'. Foto: N+

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