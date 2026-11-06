Entregan Restos de 'Rocky'; Perro que Fue Arrastrado en Saltillo, Coahuila

Después de permanecer varios meses bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), los restos de 'Rocky', el perro que murió luego de ser víctima de crueldad animal en Saltillo, fueron entregados el pasado 3 de noviembre, una vez que concluyeron los estudios periciales relacionados con la investigación.

Cabe recordar que Liliana 'N' fue detenida el 21 de julio y posteriormente vinculada a proceso por el delito de maltrato animal. El delegado de la Fiscalía General del Estado informó que la mujer permanece en prisión preventiva. Asimismo, el pasado 24 de septiembre se dio a conocer que la audiencia relacionada con el caso tuvo que ser pospuesta, por lo que el procedimiento judicial continúa.

La entrega de los restos se realizó a Jorge Garza Aburto, esposo de Liliana 'N'. Posteriormente, se contrató un servicio funerario para mascotas en una veterinaria de Saltillo, donde 'Rocky' había recibido atención médica, con el propósito de llevar a cabo su cremación y entregar las cenizas a sus familiares.

De acuerdo con la información proporcionada previamente por las autoridades, la necropsia determinó que 'Rocky' murió a consecuencia de las lesiones que sufrió durante la agresión. Aunque sus restos ya fueron liberados y entregados, la investigación judicial continúa bajo la causa penal por crueldad y violencia contra seres sintientes, mientras se da seguimiento al proceso contra la mujer señalada por estos hechos.