Seguridad

FGR Asegura Más de Mil 500 Litros de Hidrocarburo al Sur de Veracruz

En Cosoleacaque, autoridades realizaron una orden de cateo que dejó como resultado el decomiso de un inmueble y combustible, mismo que quedó a disposición del Ministerio Público Federal

FGR Asegura Más de Mil 500 Litros de Hidrocarburo al Sur de VeracruzEl operativo se llevó a cabo por una denuncia anónima. Foto: FGR

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En Cosoleacaque, la FGR incauta 1,779 litros de hidrocarburo en un cateo. La operación fue posible gracias a una denuncia anónima.

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