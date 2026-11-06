FGR Asegura Más de Mil 500 Litros de Hidrocarburo al Sur de Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se llevó a cabo un cateo en el municipio de Cosoleacaque, donde, a partir de una llamada anónima, fueron asegurados más de mil 500 litros de hidrocarburo.

En dicha denuncia se reportó la probable comisión de conductas relacionadas con la sustracción y almacenamiento ilícito de hidrocarburo en la colonia Barrio Tercero, del municipio de Cosoleacaque, al sur de la entidad veracruzana.

Derivado de este reporte, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez de Distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con residencia en Coatzacoalcos, la orden de cateo para un inmueble ubicado en el municipio referido.

Asimismo, se dio a conocer que la inspección judicial se ejecutó bajo la conducción del agente del Ministerio Público Federal (MPF), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM); en tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Estatal (PE) brindaron seguridad perimetral.

Las autoridades dieron a conocer que en el inmueble cateado se localizaron mil 779 litros de hidrocarburo, almacenado en 17 contenedores de plástico de diversas capacidades. El inmueble y el hidrocarburo asegurados fueron puestos a disposición de la FGR, instancia que continúa con la investigación correspondiente.