Seguridad

Detienen a Hombre por Amenazar de Muerte a su Esposa en Monterrey

Una mujer pidió auxilio a las autoridades luego de que su expareja acudiera a su domicilio para exigirle que retomaran su relación y presuntamente advirtiera que acabaría con su vida

Detienen a hombre por amenazasDetienen a hombre por amenazas. Foto: Policía Monterrey

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En Monterrey, un hombre fue arrestado por amenazar a su esposa con matarla si no volvían. La víctima ya había denunciado violencia familiar.

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