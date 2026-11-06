Detienen a Hombre por Amenazar de Muerte a su Esposa en Monterrey

Un hombre fue detenido en la colonia Emiliano Zapata, en Monterrey, luego de presuntamente amenazar de muerte a su esposa, quien ya había presentado una denuncia por violencia familiar en su contra.

El detenido fue identificado como Mario Alberto “N”, de 33 años, quien fue capturado por elementos de la Policía de Monterrey durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:05 horas, en el cruce de las calles Mina y Felipe Ángeles, donde los oficiales atendieron el llamado de auxilio de una mujer que denunció las amenazas de su pareja.

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La afectada, también de 33 años, explicó que llevaba aproximadamente un mes separada del hombre, quien llegó hasta su domicilio para exigirle que retomaran la relación.

Según su testimonio, el presunto agresor comenzó a golpear el barandal de la vivienda con la intención de ingresar, por lo que ella y su madre intentaron tranquilizarlo.

Sin embargo, el hombre presuntamente las amenazó y advirtió a su esposa que la mataría si no regresaba con él o si llegaba a verla con otra persona.

La mujer también informó a los policías que ya había denunciado anteriormente a Mario Alberto por violencia familiar, durante septiembre.

Tras escuchar el señalamiento y recabar los datos del incidente, los elementos municipales procedieron con la detención del hombre, quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido por las presuntas amenazas.