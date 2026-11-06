Seguridad

Hallan a Hombre Muerto en Barranca Cercana a la Central de Abasto de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del masculino de entre 40 y 50 años de edad ya se encontraba en estado de descomposición

Hallazgo Hombre Muerto Estado Descomposición Barranco Central Abasto PueblaEl cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. Foto: N+ | Ilustrativa

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Cuerpo en descomposición encontrado cerca de la Central de Abasto en Puebla. Las autoridades trabajan para esclarecer el caso.

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