Hallan a Hombre Muerto en Barranca Cercana a la Central de Abasto de Puebla

Un hombre de entre 40 y 50 años de edad fue hallado muerto al interior de una barranca cercana a la Central de Abasto ubicada al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del masculino ya se encontraba en estado de descomposición, siendo el olor que desprendía lo que habría alertado por su presencia.

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este jueves 5 de noviembre de 2026 que fue localizado el cadáver de un hombre en una barranca al norte de la capital poblana.

En el lugar del hallazgo se encuentran cuerpos de rescate para recuperar los restos humanos, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acordonaron la zona.

Hasta el momento ninguna de las autoridades presentes han dado a conocer detalles de lo ocurrido, por lo que se espera que en las próximas horas puedan esclarecer el hallazgo.

Con información de N+

GMAZ