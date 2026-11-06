¿Quiénes Darán Concierto Gratis en el Monumento a la Revolución Este 6 de Noviembre en CDMX?
Las bandas se presentarán desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas en la emblemática plaza de la zona centro
Las bandas se presentarán desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas en la emblemática plaza de la zona centro
En la Ciudad de México siempre hay actividades culturales y musicales para todas las edades; por ello, si aún no tienes plan para este viernes 6 de noviembre, puedes acudir al concierto gratuito en el Monumento a la Revolución; aquí te damos la lista y horario de cada una de las bandas que se presentarán durante la jornada.
El Monumento a la Revolución, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, será testigo de uno de los shows más esperados por los fans del rock en español. Se trata de “NÚCLEO 01”, evento organizado por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).
Los organizadores han adelantado que el público se sorprenderá con las presentaciones que comenzarán alrededor de las 14:00 horas y finalizarán casi a las 23:00 horas.
Sin embargo, pidieron a los asistentes considerar que, al tratarse de un evento masivo, tienen que tomar sus precauciones para alcanzar buen lugar. Al mismo tiempo, tienen que respetar las indicaciones del personal de seguridad para disfrutar al máximo de los sets de agrupaciones como:
14:15 horas | October Twenty Ninth
14:45 horas | Dark Hollywood
15:15 horas | Perro Viejo
15:50 horas | Fakir y Los Psíquicos
16:35 horas | Calaverx
17:35 horas | Perra Brava
18:30 horas | Johnny Nasty Boots
19:40 horas | Out of Control Army
20:55 horas | Resorte
22:10 horas | El Haragán y Cía
EPP