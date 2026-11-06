Entretenimiento

¿Quiénes Darán Concierto Gratis en el Monumento a la Revolución Este 6 de Noviembre en CDMX?

Las bandas se presentarán desde las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas en la emblemática plaza de la zona centro

Así luce el escenario para el concierto en el Monumento a la Revolución este viernesFoto: IMER
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¿Qué Evento Hay en el Monumento a la Revolución este 6 de Noviembre 2026? Estos Grupos Dan Concierto GRATIS | N+