Concierto Gratis de Alejandra Guzmán el Sábado Cerca de CDMX: ¿Dónde Será y Cómo Llegar?

La cantante Alejandra Guzmán ofrecerá un concierto gratuito el sábado 7 de noviembre como parte del Festival de las Almas 2026, uno de los encuentros culturales que se realizan en el Estado de México (Edomex) para conmemorar el Día de Muertos.

Además de los conciertos, el evento contempla actividades artísticas y culturales relacionadas con las tradiciones de la temporada. Entre ellas se encuentran presentaciones de danza y teatro, exposiciones de artes visuales, talleres de catrinas y el desfile CatrínValle.

El concierto comenzará a las 21:00 horas en La Velaría, ubicada en Valle de Bravo, municipio mexiquense que se encuentra cerca de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo llegar al Festival de las Ánimas en Valle de Bravo?

Quienes planeen asistir desde la Ciudad de México pueden trasladarse a Valle de Bravo en transporte público o automóvil particular.

Una alternativa es viajar desde la zona de Observatorio, donde se encuentra la Terminal Central de Autobuses del Poniente. Desde ahí se pueden consultar corridas de autobuses con destino a Valle de Bravo. Revisa previamente los horarios y la disponibilidad de asientos.

Otra opción es trasladarse primero a Toluca y continuar el recorrido en autobús hacia Valle de Bravo.

Si el viaje se realiza en automóvil, una de las rutas es salir de la CDMX por la carretera México-Toluca, continuar hacia la zona de Lerma y seguir las indicaciones hacia Valle de Bravo.

FBPT