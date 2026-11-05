Seguridad

Menor Pierde un Riñón tras Presunta Agresión de Compañeros en Telesecundaria de Altamira

Ante lo ocurrido, la madre del adolescente interpuso una denuncia ante la Fiscalía donde ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos

Menor Pierde un Riñón tras Presunta Agresión de Compañeros en Telesecundaria de AltamiraMenor Pierde un Riñón tras Presunta Agresión de Compañeros. Foto: N+

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Un adolescente de Altamira pierde un riñón tras un ataque escolar. La familia exige respuestas y justicia.

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