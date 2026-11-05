Menor Pierde un Riñón tras Presunta Agresión de Compañeros en Telesecundaria de Altamira

La vida de Cristian Alexis Almazán García, de apenas 13 años, dio un giro inesperado luego de perder el riñón izquierdo a consecuencia de las lesiones que presuntamente sufrió al ser golpeado por dos de sus compañeros a la salida de la Telesecundaria Gerardo Tomás Gómez Castillo, ubicada en la colonia Emilio Portes Gil, en Altamira.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Ana Celeste Almazán García, el menor llegó a su domicilio en malas condiciones, quejándose de que le hacía falta el aire.

'Ya estábamos ahí y ya lo revisaron y, como traía golpes visibles, me dijeron que ya nada más le dieron para el dolor y que me lo llevara a la casa y que, cualquier cosa, pues que regresara; y ya llegando a la casa fue cuando te empezó a desmayar, a vomitar, a sentirse mal', Ana Celeste Almazán García, madre del menor.

Ante su estado de salud, fue sometido a diversos estudios médicos, mediante los cuales los especialistas detectaron daños en el riñón izquierdo, por lo que fue necesario intervenirlo quirúrgicamente para retirarle el órgano.

'No dejaba de sangrar cuando me dijeron que si no dejaba de sangrar, entonces lo tenían que intervenir para hacerle la cirugía' Ana Celeste Almazán García, madre del menor.

Ante lo ocurrido, la madre del adolescente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Actualmente, Cristian ya se encuentra en casa, recuperándose de la cirugía y siguiendo su tratamiento médico. Mientras tanto, su familia busca que el caso no quede en el olvido y que se esclarezca cómo ocurrió la agresión que terminó cambiando la vida del adolescente.