Accidentes

Tren Impacta Contra Tráiler en Pedro Escobedo; Conductor Resulta Lesionado

El operador de la unidad de carga, de 38 años, fue atendido por paramédicos, quienes reportaron policontusiones y una lesión leve en la nariz

Choque entre Tren y Tráiler Deja un Conductor Lesionado en Pedro EscobedoChoque entre Tren y Tráiler Deja un Conductor Lesionado en Pedro Escobedo. Foto: N+

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Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia. Las autoridades pidieron respetar los señalamientos ferroviarios y evitar acercarse al lugar del percance.

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