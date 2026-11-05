Tren Impacta Contra Tráiler en Pedro Escobedo; Conductor Resulta Lesionado

Un tren impactó contra un tráiler la mañana de este jueves en la comunidad de Noria Nueva, municipio de Pedro Escobedo, a la altura de una granja avícola. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia para atender al conductor de la unidad de carga.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Protección Civil acudieron al sitio para brindar atención y valorar al operador.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, de 38 años de edad, presentó policontusiones y una lesión leve en la nariz. Personal de Protección Civil y Bomberos lo clasificó como código verde, al determinar que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Las autoridades descartaron personas con lesiones de gravedad y víctimas mortales derivadas del percance.

En la atención participaron elementos de Protección Civil y tres integrantes del cuerpo de Bomberos de Pedro Escobedo.

Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a respetar los señalamientos ferroviarios y conducir con precaución. También pidieron evitar acercarse a la zona del accidente para no entorpecer las labores de emergencia.