Suspenden Recolección en Tlaxcala por Contingencia: Piden Mantener Basura en las Casas

La contingencia ambiental en el estado de Tlaxcala ha llegado al punto de mayor incertdumbre, después que el pasado 3 de noviembre el relleno sanitario de Atlangatepec llamado 'Morelos' recibió residuos sólidos por última vez en su historia.

En total, fueron cuatro los basureros que fueron clausurados por Profepa, por el nivel de saturación e incapacidad para seguir en operaciones. Se trata de los rellenos sanitarios de Panotla y Huamantla desde el año 2025, así como el de Calpulalpan y Atlangatepec, cerrados en 2026.

Ante la falta de depósito para la basura, ayuntamientos de los 60 municipios del estado de Tlaxcala, suspendieron hasta nuevo aviso el servicio de recolección de desechos, por lo que los camiones dejaron de salir a ruta.

¿A dónde irá toda la basura de los 60 municipios de Tlaxcala?

Cabe recordar que la norma establece que los gobiernos municipales son los responsables de encontrar alternativas para llevar la basura; en el estado y la región existen rellenos sanitarios privados que podrían ser una solución provisional.

El pasado martes 3 de noviembre fue el último día que el basurero 'Morelos' recibió deshechos, por lo que la carretera Tlaxco-Apizaco colapsó; en el lugar había una fila de decenas de camiones recolectores esperando turno para tirar la basura por última vez en esta propiedad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caos Vial por Colapso en el Relleno Sanitario de Atlangatepec, Tlaxcala

En el interior del relleno de Atlangatepec, se observa una cantidad no determinada de toneladas de residuos sólidos, que serán sometidos al proceso de clausura y remediación. El terreno de 15 hectáreas eran celdas en desnivel y lo que hoy se observa son cerros de basura.

Gobiernos municipales como el de Chiautempan, han solicitado a la población no sacar la basura de sus domicilios hasta nuevo aviso, y no arrojar deshechos a terrenos baldíos, parques, barrancas ni espacios públicos.

Otros ayuntamientos como el de Panotla están invitando a la ciudadanía al manejo responsable de los residuos ante la falta de basurero en la entidad. Piden implementar acciones como reciclar, elaborar composte, así como reducir la generación de residuos.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR