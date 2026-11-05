Medio Ambiente

Suspenden Recolección en Tlaxcala por Contingencia: Piden Mantener Basura en las Casas

El relleno sanitario de Atlangatepec cerró sus puesrtas por última vez, y los ayuntamientos buscan alternativas para la disposición de residuos

El martes fue la última vez que ingresaron camiones de basura al basurero 'Morelos'.El martes fue la última vez que ingresaron camiones de basura al basurero 'Morelos'. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Crisis ambiental en Tlaxcala: el relleno sanitario 'Morelos' cierra y deja a 60 municipios sin lugar para la basura.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+