Medio Ambiente

Decomisan Pulpos Capturados Ilegalmente en Embarcaciones de Veracruz

De los asegurados, 23 ejemplares no cumplían con la talla mínima establecida en la Norma Oficial Mexicana

25 ejemplares de pulpo fueron asegurados por la secretaría de Marina.25 ejemplares de pulpo fueron asegurados por la Secretaría de Marina. Foto: Marina

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Pulpos ilegales en Veracruz: 25 ejemplares asegurados, 23 no cumplían con la talla mínima. La Secretaría de Marina interviene.

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