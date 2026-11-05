Decomisan Pulpos Capturados Ilegalmente en Embarcaciones de Veracruz

25 ejemplares de pulpo fueron asegurados por la Secretaría de Marina tras una revisión a embarcaciones pesqueras menores en las inmediaciones del parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Durante el pasado miércoles se realizó la supervisión y se detectó a una persona que realizaba actividades de buceo y captura de pulpo sin contar con el permiso de la Conapesca.

Al efectuar la revisión del producto, se contabilizaron 25 ejemplares, de los cuales 23 no cumplían con la talla mínima establecida en la Norma Oficial Mexicana.

Ante esto, se realizó la retención de los 25 pulpos, así como el equipo que se uso para su captura como lo fue un visor, un snorkel, un par de aletas y un gancho o bastón pulpero de 1.30 metros de longitud.

Todo quedó bajo la custodia de un depositario designado por la CONAPESCA en esa misma localidad de Antón Lizardo.