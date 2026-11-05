Alertan por Olor a Hidrocarburo en Municipios de Veracruz; Buscan el Origen

Habitantes de los municipios de Nanchital y Agua Dulce localizados en la zona sur del estado de Veracruz, se reportaron fuertes olores a hidrocarburo en diversos sectores.

Autoridades de Protección Civil de ambos municipios realizaron recorridos para identificar de dónde proviene el olor reportado durante la madrugada de este jueves.

Las supervisiones continuarán durante este día, ya que se sigue sin descubrir el origen de estos olores.

Mientras tanto las autoridades emitieron recomendaciones a la población con la finalidad de evitar mayores consecuencias en su salud.

Exhortan a usar cubrebocas como medida preventiva, y apagar temporalmente los equipos de aire acondicionado que introduzcan aire del exterior, mantener puertas y ventanas cerradas o abiertas según las condiciones del lugar priorizando una ventilación segura.

Además, señalan que si se presenta malestar se debe solicitar atención médica y retirarse de la zona de inmediato.