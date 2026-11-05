Medio Ambiente

Alertan por Olor a Hidrocarburo en Municipios de Veracruz; Buscan el Origen

Mientras continúan sin detectar de dónde proviene el aroma, PC exhortó a usar cubrebocas como medida preventiva

Registran olor a hidrocarburo en Nanchital y Agua DulceRegistran olor a hidrocarburo en Nanchital y Agua Dulce. Foto: Cristina Juarez Del Sue

Destacado

Olores a hidrocarburo alarman a Veracruz. Autoridades buscan el origen mientras aconsejan medidas preventivas como usar cubrebocas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+