Cultura

INAH Reporta Nuevo Hallazgo: ¿Qué Encontraron en las Obras del Tren México-Querétaro?

Especialistas mantienen acciones de salvamento arqueológico en el trazo del tren de pasajeros

Posible osario localizado en las obras del Tren México-Querétaro, en la Ciudad de México. Foto: X @INAHmxPosible osario localizado en las obras del Tren México-Querétaro, en la Ciudad de México. Foto: X @INAHmx
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