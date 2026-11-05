‘Ponte en los Zapatos del Otro’: Diego Luna Habla en Exclusiva con N+ de 'Ceniza en la Boca'

Diego Luna y Anne Díaz hablaron en exclusiva con N+, sobre la nueva película Ceniza en la boca y lo que significa para ellos el proyecto dirigido por el mexicano, basado en el libro de la escritora Brenda Navarro, y cuya película se estrena hoy en México.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, Diego Luna explicó que como director había una historia que le interesaba contar del libro, relacionada con las fracturas familiares que se dan con la migración.

“El libro de Brenda Navarro me atravesó y, además, ahí había una historia que me interesaba contar, que era la distancia entre una madre y una hija. Eso que pasa con la migración, estas fracturas familiares que se dan y luego la migración, además, que es un tema que nos atraviesa en este país, pero hacia Europa”, dijo el actor y director.

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Diego Luna explicó que la cinta fue resultado de mucha investigación para tratar un tema delicado como es la migración, un fenómeno social que sucede en todo el mundo, pero en particular en México.

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“Eso es lo que yo aspiro con esta película, es decir, si te pones en los zapatos del otro, serías definitivamente la mejor versión de ti mismo. Cuando eres violento, cuando te produce cierta incomodidad la presencia del otro; si nos pusiéramos en sus zapatos, esa incomodidad, esa violencia, ese rechazo se transformaría en respeto mínimo”, destacó.

"Es un tema que hoy atraviesa el mundo entero", Diego Luna sobre migración

Diego Luna aseguró que la película se vuelve universal, ya que aborda el tema de las fracturas familiares que se dan con la migración, a pesar de que la historia se centra en una familia mexicana.

“Pues es un tema que hoy atraviesa el mundo entero. Yo pienso, por ejemplo, en lo que pasaba en este país, en México, con las caravanas migrantes y lo que sigue pasando con los migrantes que vienen del sur buscando el norte o buscando México como ese destino final", indicó.

Relató que durante el proceso de rodaje vio caras de la sociedad que “me apenaron muchísimo, pero también unas muestras de empatía, de generosidad, de brazos abiertos”.

Aseguró que se trata de una cinta que invita al público a reflexionar y entender mejor el entorno, en el contexto de la migración.

“Dirigir sí es un viaje muy personal, muy confrontativo y de largo aliento. Y más te vale que entiendas por qué lo hiciste y que eso siga vivo en ti, esa necesidad de contar esa historia (…) Y es importante decir que es un cine que a lo mejor la experiencia de verlo es fuerte, pero te permite salir más ligero", refirió.

El cineasta destacó que Ceniza en la boca ha sido bien aceptada en España, por lo que espera buen recibimiento en México. Dijo que lo que busca es que la película logre conmover a los espectadores, porque "a través de las emociones se conecta mejor".

“Fue muy lindo allá porque nos encontramos con una comunidad que emigraba, que se paraba a decir no solo su opinión sino a contar su historia. Recuerdo uno en Zaragoza, por ejemplo, donde ya dejaron de hablar de la película y empezaron a hablar de la vida fuera del cine. Y dices: chingón, porque lo lindo de hacer cine es cuando el cine no se queda dentro de la sala, sino te acompaña afuera”, puntualizó Diego Luna.

Por su parte, la actriz Anne Díaz recordó el primer acercamiento que tuvo con la obra literaria que hoy protagoniza bajo la dirección de Diego Luna.

“Fue hermoso ese viaje, porque justo yo leí el libro viajando en avión a otro país, entonces yo veía cómo desde la ventana, cómo México dejaba de ser México y eso me resignificaba mucho. Es una historia muy compleja, dolorosa, pero que todos pasamos de alguna manera", refirió la actriz.

Con información de N+