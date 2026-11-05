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‘Ponte en los Zapatos del Otro’: Diego Luna Habla en Exclusiva con N+ de 'Ceniza en la Boca'

El actor y director mexicano explicó que la cinta fue resultado de mucha investigación para tratar un fenómeno social que sucede en todo el mundo: la migración

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La migración y las fracturas familiares son el eje de 'Ceniza en la Boca', la nueva cinta de Diego Luna. Descubre cómo esta historia conmovedora busca generar empatía.

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