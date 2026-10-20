Cine

Guillermo del Toro Habla en Entrevista sobre sus Monstruos y Cómo Inició en la TV

El director mexicano estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026, donde recordó cómo vivió el estreno de su película 'Cronos'

Guillermo del Toro y Bertha Navarro el 18 de octubre 2026 en el Festival Internacional de Cine de Morelia.Guillermo del Toro y Bertha Navarro el 18 de octubre 2026 en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: AP

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