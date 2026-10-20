Cine Guillermo del Toro Habla en Entrevista sobre sus Monstruos y Cómo Inició en la TV El director mexicano estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026, donde recordó cómo vivió el estreno de su película 'Cronos' Guillermo del Toro y Bertha Navarro el 18 de octubre 2026 en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: AP Escucha este artículo 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 oct 2026 | 06:36 CST Actualizado hace 10 horas Seguir N+ en Google

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Guillermo del Toro Habla en Entrevista sobre sus Monstruos y Cómo Inició en la TV | N+

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Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia el director mexicano Guillermo del Toro habló en entrevista con Carlos Hurtado y Omar Reyes sobre los cambios que ha tenido México desde aquel Cronos, pasando por Mimic y hasta llegar a Pinocho y Frankenstein, además de qué cambios ha tenido él en estos años. "Pasó una cosa muy curiosa, cuando hice Cronos había una tradición muy vieja de cuando salía la película en Nueva York, ibas al periódico a las 12 de la noche y salía a las 12:01, salía el primer ejemplar del periódico y lo comprabas, lo abrías y leías la crítica del New York Times, que en el caso de Cronos fue positiva. Y salió el periódico y en la primera plana estaba el asesinato de Luis Donaldo Colosio y volteé yo con mi familia, les dije: 'el mundo que conocíamos se acabó'". Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Guillermo del Toro Recuerda su Paso por la Televisión Mexicana

Asegura que fue el inicio de la desintegración de México como se entendía en el inicio de los noventa.

“Y creo que la desintegración ha continuado y se vuelve más profunda, más alarmante, más básica y, al mismo tiempo, artísticamente México curiosamente ha recuperado una predominancia en ciertas artes. Hemos vivido un auge de nuevas voces, muchas de ellas directoras de cine en los últimos años. Maravilloso. Es una gran paradoja. El ver desvanecerse mucha de la civilidad y de la estructura social y, al mismo tiempo, las ganas que hay de existir en el deporte, en las artes, en las ciencias”.

Señaló que es conmovedor ver que los mexicanos que sostienen el país lo hacen por dedicación, amor, pasión.

“Es muy conmovedor para mí que los mexicanos que sostienen México lo hacen por dedicación, amor, pasión, inteligencia y habilidad, y que tantas posiciones en el poder permiten, observan la descomposición social de una manera, quizá, más distante”.

Sobre la desunión como humanidad en 2020 con la pandemia, explicó lo que cree que el cine que se realiza actualmente va a heredarle a las generaciones con las que ha interactuado, aunque precisó que es difícil hablar del futuro desde el presente.

“Lo que creo que nos dejó, nos dejó a todo mundo un poco más loco, un poco más enojado y un poco menos reflexivo, más pasivo y eso es peligroso. No dudo, no soy conspiranoico, pero no dudo que haya un elemento de diseño social en esa creación y que mínimamente por lo menos la narrativa de esa pandemia haya estado calculada, porque realmente ha sido consecutiva con la individualización, separación, que las redes sociales han continuado. Entonces, vamos a saber dentro de 50 años qué pasó”.

Respecto a su paso por Televisa recordó:

“Carmen nos dio oportunidad a un montón de gente joven: Alfonso Cuarón, al ‘Chivo’ Lubezki, a mí, a Daniel Giménez Cacho, a Eduardo Palomo, a un montón de gente. Estábamos en La hora marcada. Yo hice más de 20 episodios con la caracterización de efectos especiales. El crédito me lo daban a veces y a veces no, entonces no hay un registro puntual, pero si había un monstruo elaborado lo hacía yo. Eran programas donde nos permitían experimentar. Carmen Armendáriz decía: "ustedes hagan lo que lo que quieran". Claro, teníamos que tener los estándares de televisión que marcaba la empresa en aquel entonces, pero hicimos creo que tele muy oscura, muy propositiva, muy experimental y marcó a una generación. Hay mucha gente joven que creció con La hora marcada”.

Sobre cuáles monstruos faltan por salir explicó: “A mí la verdad es que ya siento que he cumplido muchos de los sueños, ahorita creo que sería muy ambicioso, ojalá y pudiera hacer algunos de los monstruos sagrados, pero tengo mucho pudor de hacerlos".

Y explicó que "es muy bonito el vocabulario que se ha desarrollado, ha sido un vocabulario mayormente propio, salvo Hellboy y Blade, nunca me he acercado a una propiedad de cultura popular enorme, nunca he hecho un Batman, un Spiderman, un Godzilla. Han sido mitad más creativos, más personales, pero estoy tranquilo. Lo que creo es que me gustaría dedicar una buena parte de lo que me queda, tratando de asegurar un poquito más el futuro de la narrativa para los jóvenes en México y sobre todo animación”.

A 20 años del Laberinto del fauno, que se presentó en ese mismo Festival Internacional de Cine de Morelia en 2006, y sobre si la haría otra vez con la nueva tecnología, aseguró:

“No sería la misma película. Ni yo haría la misma película. Creo que es una película de un cuate de 42 años. Ahorita tengo 62 años. Ves el mundo diferente. No sé si tendría ni la audacia ni la presencia de ánimo ni las rodillas para hacerla”.