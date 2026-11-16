El actor Robert Pattinson tendrá el reto de interpretar al agente 007 y ocupar el lugar que dejó Daniel Craig, quien protagonizó cinco películas de la saga y se convirtió en uno de los actores más reconocidos en la historia del personaje.

Su llegada vuelve a poner sobre la mesa una pregunta entre los seguidores de la franquicia: ¿quién ha sido el mejor James Bond? Entre los nombres que destacan se encuentran Sean Connery, considerado el primer rostro del agente secreto en el cine, y Daniel Craig, cuya interpretación presentó una versión más humana del personaje.

Sean Connery, el James Bond original

El actor escocés fue el encargado de llevar por primera vez al agente 007 a la pantalla grande en 'Dr. No' (1962). Su interpretación estableció buena parte de las características que definirían al personaje: elegancia, carisma, inteligencia y habilidad para enfrentarse a sus enemigos.

Connery protagonizó seis películas de la saga: 'Dr. No' (1962), 'From Russia with Love' (1963), 'Goldfinger' (1964), 'Thunderball' (1965), 'You Only Live Twice' (1967) y 'Diamonds Are Forever' (1971).

Su trabajo lo convirtió en uno de los intérpretes más recordados de James Bond y en una referencia para quienes asumieron el papel posteriormente.

Daniel Craig, el agente 007 más humano

Daniel Craig llegó a la franquicia en 2006 con 'Casino Royale'. Su elección generó algunas dudas entre los seguidores, principalmente por su apariencia física, pero su interpretación terminó por recibir reconocimiento.

A diferencia de versiones anteriores, su personaje mostró con mayor profundidad las emociones y las consecuencias de sus misiones, pasando de ser un agente especial a una figura más cercana a un superhéroe, pero también con un lado humano.

Craig protagonizó cinco películas: 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) y 'No Time to Die' (2021).

Su interpretación fue respaldada incluso por Roger Moore, otro de los actores que dieron vida al agente 007, quien llegó a reconocerlo como el mejor James Bond.

El reto de Robert Pattinson como James Bond

Con el anuncio de Robert Pattinson como el próximo James Bond, el actor tendrá la tarea de construir su propia versión del personaje y responder a las expectativas de los seguidores de una franquicia que comenzó en el cine hace más de seis décadas.

Su principal desafío será suceder a Daniel Craig, cuya etapa concluyó en 2021 con 'No Time to Die', y enfrentar las comparaciones con Sean Connery, quien estableció la imagen cinematográfica del agente secreto.

La primera vez que Pattinson pronuncie la conocida frase "Soy Bond, James Bond" será una de las pruebas para conocer cómo será su interpretación del personaje.