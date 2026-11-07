Javier Ibarreche Sobre Doblaje de 'Wildwood': 'Entiendo el Descontento'

Una de las películas más esperadas de la temporada es, sin lugar a dudas, 'Wildwood'. Y es que, además del prestigio que precede al estudio Laika ('Coraline'), su producción tomó más de 15 años. Por ello, su llegada a cines era tan ansiada, pero en los últimos días, la emoción se ha visto opacada por las críticas a su doblaje para Latinoamérica, por lo que uno de los actores que participaron en el proceso, Javier Ibarreche, ha roto el silencio.

La cinta animada en stop-motion, que es la más larga de la historia, fue llevada al español para México y América Latina por Macarena García, Natalia Téllez, Emilio Treviño y el creador de contenido.

¿Qué dijo Javier Ibarreche del doblaje de 'Wildwood'?

El actor y creador de contenido, famoso por sus reseñas de películas, ha roto el silencio tras las múltiples críticas que se generaron en los últimos días respecto al trabajo que él y sus compañeros realizaron en el doblaje del largometraje.

A través de redes sociales, usuarios señalaron que la actuación no se encontraba a la altura del idioma original y rechazaron el uso de "star talent", como se le conoce a la participación de personas ajenas a la actuación de voz profesional, pero famosas, que son invitadas a prestar su voz para personajes en películas o series.

Ante los señalamientos, Ibarreche rechazó haber realizado el doblaje con el fin de quitarle el empleo a un actor especializado, sino, por el contrario, para poder consolidarse como uno, dijo.

"La intención es que el resultado hable por sí mismo y que ese resultado sea bueno y esté a la altura de la película de la que parte. Aquí, de acuerdo a lo que he leído y escuchado estos días, no lo estuvo. Y lamento que así haya sido", expuso en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Agregó que, tras la confianza otorgada por el estudio para hacer el papel, él creyó en su formación y en otras actuaciones de voz realizadas previamente. Por lo que se dijo honrado de sumarse al proyecto.

"Pero el resultado llegó al público y al público no le llegó al público. Por toda clase de razones, el veredicto fue: el trabajo no estuvo a la altura", indicó.

Por tal motivo, aseveró que entendía el descontento.

"He recibido las críticas, y como alguien que se dedica a hablar de cine reconozco el derecho que tiene el público de decir cuando algo no le gustó. Y reconozco la frustración de sentir que algo que pintaba para ser extraordinario se ve manchado por uno de sus elementos. 'Qué coraje que la gran película tuviera un mal doblaje'".

"Si su sentir es que el doblaje no estuvo a la altura de la película, entiendo el descontento", escribió.