Cine

Javier Ibarreche Sobre Doblaje de 'Wildwood': 'Entiendo el Descontento'

El creador de contenido respondió a las críticas que recibió el doblaje latinoamericano de la película del estudio Laika

Javier IbarrecheJavier Ibarreche y el dobalje de Wildwood se volvieron tendencia por críticas al uso de startalent. Foto: Cuartoscuro
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