¿Por Qué el 5 de Noviembre se asocia con 'V de Vendetta'? Significado

Pese a tener más de dos décadas de publicación, la película 'V de Venganza' sigue siendo un referente cultural, sobre todo la máscara de V, que se ha vuelto un símbolo de protestas en medio de la evolución tecnológica y el aumento de conectividad. Este 5 de noviembre, como cada año, hay una celebración que se relaciona con 'V de Vendetta' y te contamos por qué.

La máscara de Guy Fawkes ha sido utilizada por el movimiento Anonymus, conformado por un colectivo internacional y descentralizado de ciberactivistas y hackers, pero también ha estado presente en protestas de diferentes partes del mundo.

¿Por qué el 5 de noviembre se asocia con 'V de Vendetta'?

La película 'V de Vengaza' fue una adaptación del cómic del mismo nombre escrito por Alan Moore y publicado en 1988. La trama se desarrolla en Gran Bretaña bajo un régimen totalitario en el que un personaje misterioso llamado V busca devolver la libertad al pueblo.

En la historia, el 5 de noviembre es una fecha clave y está vinculada con que, en la vida real, en Reino Unido es 'la noche de Guy Fawkes' y que es un momento de celebración con espectáculos pirotécnicos, que también se festeja en lugares como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Terranova, Canadá, San Cristóbal y Nieves, así como en zonas de Estados Unidos y Australia, donde se conoce como "la noche de la Hoguera".

Las raíces de esta celebración se remontan a los turbulentos tiempos del siglo XVII, en un oscuro episodio de la historia inglesa. Corría el año 1605 en Inglaterra y el país estaba inmerso en conflictos religiosos y políticos. El Rey Jacobo I era protestante y los católicos ingleses enfrentaban una dura persecución.

Entre ellos, un grupo de conspiradores católicos, liderados por Robert Catesby, desarrollaron un plan audaz para derrocar al monarca y restaurar el catolicismo como religión dominante.

El corazón de su complot era el Parlamento británico, donde los conspiradores planeaban hacer estallar una carga de pólvora colocada debajo de la Cámara de los Lores durante la apertura de la sesión del 5 de noviembre de 1605. El objetivo era matar al Rey Jacobo y a los miembros del Parlamento para iniciar una rebelión y derrocar al gobierno.

Sin embargo, un aviso anónimo llegó a oídos de las autoridades y en la madrugada del 5 de noviembre el edificio fue cateado, por lo que se descubrió a Guy Fawkes junto a los barriles de pólvora.

Debido a que el atentado fue frustrado, nació la celebración y esa efeméride es conocida como "La noche de Guy Fawkes".

