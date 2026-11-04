Cine

¿Por Qué el 5 de Noviembre se asocia con 'V de Vendetta'? Significado

Detrás de un día relacionado con una película de los años 2000, hay un hecho histórico, una celebración británica.

Hombre con máscara de V de VendettaCada 5 de noviembre se celebra el Día Mundial de 'V de Vendetta'. Foto: Reuters | Archivo
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