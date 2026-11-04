Restricción Confirmada: ¿Aplica Doble Hoy No Circula 5 de Noviembre 2026 en CDMX y Edomex?

La posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental siempre está latente debido a la mala calidad del aire en el Valle de México, de ahí que sea importante consultar si hay Doble Hoy No Circula 5 de noviembre de 2026 y cómo aplica el programa de restricción vehicular este jueves en la CDMX y Edomex.

Como sabes en caso de altos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) tendrían que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, placas y hologramas de lo habitual.

Por ello, los automovilistas deben evitar sorpresas y saber quiénes no circulan mañana, ya que de no seguir las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

¿Hay contingencia ambiental y Doble No Circula 5 de noviembre?

En el último reporte, el Índice de Aire y Salud indica que la calidad del aire es mala por la presencia de partículas PM10, por lo que el riesgo para la población es alto.

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Sin embargo, en la mayoría de estaciones los niveles de contaminación van de buenos a aceptables, de ahí que luce difícil que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula para este jueves 5 de noviembre 2026. Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas.

¿Quién no circula mañana 5 de noviembre en CDMX y Edomex?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que haya contingencia, el programa de CAMe Hoy No Circula operará de forma normal, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Holograma 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Hoy No Circula Jueves

El Hoy No Circula 5 de noviembre 2026 comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

Doble No Circula jueves: Así aplica

Recuerda que en caso de que se decrete la contingencia ambiental, el Doble No Circula afectaría al 100 por ciento de los carros con holograma 2, al 50% de los autos con holograma 1 y al 20 por ciento de los vehículos con hologramas 00 y 0. Así funciona en jueves:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Sedema.

PPP