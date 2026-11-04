Sociedad

Descubren un Posible Osario Prehispánico en las Obras del Tren México-Querétaro

Los especialistas localizaron nueve osamentas y objetos asociados con la temporalidad Azteca III, cerca de la terminal de Buenavista; investigan su antigüedad

INAH descubre posible osario en las obras del Tren México-Querétaro, en la Ciudad de MéxicoFoto: INAH
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