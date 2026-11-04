Descubren un Posible Osario Prehispánico en las Obras del Tren México-Querétaro

Un depósito de huesos humanos que podría corresponder a un osario fue descubierto por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante las obras del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro, en las inmediaciones de la terminal de Buenavista.

El hallazgo ocurrió durante los trabajos de terraplén para instalar las vías ferroviarias. Los restos fueron localizados como parte de un proyecto de salvamento arqueológico coordinado por el arqueólogo Víctor Francisco Heredia Guillén.

De acuerdo con el INAH, las primeras excavaciones permitieron encontrar cráneos, mandíbulas, fragmentos de caderas, fémures, costillas y dientes a una profundidad de 1.40 metros. Más abajo se identificó un depósito funerario con huesos que no conservaban relación anatómica, característica que apunta a un posible osario.

Hasta el momento, los especialistas han contabilizado nueve osamentas. Dos presentan modificaciones craneales y también se recuperaron cinco mandíbulas, además de huesos grandes como radios, tibias e iliacos, varios de ellos en buen estado de conservación.

El arqueólogo responsable de los trabajos en campo, Josué Castillo Sánchez, explicó que la edad, el sexo de los individuos y las características de las modificaciones craneales se determinarán mediante estudios en el Laboratorio de Antropología Física.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además de los huesos, los especialistas recuperaron objetos de cerámica asociados con la temporalidad Azteca III, que abarca de 1350 a 1520 después de Cristo. Entre ellos hay platos, ollas y salineras, vasijas que se utilizaban para extraer sal del antiguo lago de Texcoco.

También localizaron siete malacates miniatura, dos figurillas y piezas de lítica pulida, incluidos cuatro fragmentos de manos de metate y mortero. A estos materiales se suman navajillas, en su mayoría elaboradas con obsidiana verde que posiblemente proviene de la Sierra de las Navajas, en Hidalgo.

El encargado del Laboratorio de Antropología Física, José Manuel Cervantes Pérez, señaló que los restos óseos y los objetos podrían corresponder a los últimos años del periodo prehispánico y a la época colonial, que se extendió de 1535 a 1821.

La hipótesis también considera que el descubrimiento ocurrió en el antiguo calpulli de Nonoalco, uno de los 19 barrios prehispánicos del islote de Tlatelolco. Esta ubicación podría aportar información sobre las prácticas funerarias de las comunidades que habitaron el territorio durante la transición entre el mundo prehispánico y el virreinato.

Los restos fueron encontrados cerca de la iglesia de San Miguel Nonoalco, construida en el siglo XVI y utilizada como capilla de visita por los frailes franciscanos del Convento de Santiago Tlatelolco.

La antropóloga física Abril Machain Castillo, encargada de la exhumación, explicó que uno de los elementos que apunta a que se trata de un osario es la selección de los huesos recuperados. Hasta ahora no se han encontrado piezas pequeñas o irregulares, sino principalmente cráneos y huesos largos, que pueden conservarse con mayor facilidad.

La especialista explicó que este tipo de depósitos se relaciona con una práctica funeraria en la que los restos de personas previamente enterradas eran retirados de sus sepulturas y trasladados a otro espacio para conservarlos.

El INAH indicó que los materiales fueron registrados en el lugar del descubrimiento y posteriormente trasladados a laboratorios de antropología física, lítica y cerámica del proyecto, ubicados en Tula de Allende y Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

Ahí pasarán por procesos de limpieza y restauración antes de ser analizados y resguardados.

PT