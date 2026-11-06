Conductor Choca y Arrolla a Trabajador Dentro de Auto Lavado en San Nicolás, NL

El conductor de un vehículo compacto color gris fue detenido después de protagonizar un incidente en el que arrolló a un trabajador en un establecimiento de lavado de autos ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio. En las imágenes se observa cómo un empleado laboraba secando una camioneta, mientras otros trabajadores atendían unidades contiguas, cuando fue embestido por el vehículo gris que terminó chocando con la camioneta a la que le brindaban el servicio de lavado.

El auto pasó rozando con uno de los neumáticos la cabeza del hombre arrollado, quien logró esquivar el impacto directo y cayó al suelo después del impacto. Mientras tanto, El conductor huye a toda velocidad del establecimiento, aún teniendo enfrente la camioneta con la que chocó.

La situación fue reportada y generó la movilización de las autoridades de seguridad. La persecución y detención del conductor responsable se dio en la avenida Manuel L. Barragán por agentes de la Policía de San Nicolás.

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El hombre, del cual no han dado a conocer su identidad de manera oficial, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no han informado el estado de salud del trabajador arrollado por el automovilista.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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