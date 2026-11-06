Accidentes

Conductor Choca y Arrolla a Trabajador Dentro de Auto Lavado en San Nicolás, NL

El automovilista se dio a la fuga tras el incidente y fue detenido en la avenida Manuel L. Barragán

Atropella a trabajador en auto lavado en San NicolásEl incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad del auto lavado. Foto: Luis Mendoza

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