Conductor Presuntamente Ebrio Mata a Mujer y Arrastra Moto en Escobedo, NL

Una mujer de entre 35 y 40 años perdió la vida y un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser atropellados por el conductor de un automóvil Jetta en el municipio de Escobedo.

El accidente ocurrió en el cruce de la carretera Libre a Laredo y la avenida Adolfo López Mateos, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba a bordo de una motocicleta deportiva cuando fue impactada por el automóvil, cuyo conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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Tras el choque, el automovilista no se detuvo y continuó avanzando, mientras arrastraba la motocicleta por más de 600 metros, hasta que esta terminó incrustada en la parte frontal de la unidad.

Al sitio acudieron elementos de auxilio y rescatistas, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, no había sido identificada oficialmente.

Por su parte, el hombre que la acompañaba sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital del municipio de San Nicolás de los Garza.

El conductor del Volkswagen fue detenido en el lugar de los hechos, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades.

Debido a las labores de peritaje y retiro de los vehículos, se reportó el cierre de un tramo de la carretera Libre a Laredo, en dirección de San Nicolás hacia Apodaca, a la altura de la zona del percance.

El caso se suma a los accidentes viales en los que motociclistas han perdido la vida en Nuevo León.