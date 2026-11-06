Accidentes

Conductor Presuntamente Ebrio Mata a Mujer y Arrastra Moto en Escobedo, NL

Una pareja que se desplazaba en una motocicleta deportiva fue embestida por un automovilista que continuó su marcha sin detenerse

Conductor mata a motociclistaConductor mata a motociclista. Foto: N+

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Conductor ebrio mata a mujer y arrastra moto en Escobedo. La tragedia ocurrió frente a la Fiscalía y el conductor fue detenido.

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